РФ завдала сім ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя: двоє загиблих, під завалами є люди
Сьогодні, 09:20
РФ вдарила ракетами по багатоповерхівках у Запоріжжі: є загиблі й постраждалі.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог поцілив ракети в житлові будинки Запоріжжя. Росіяни завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках. Вони зазнали значних руйнувань. Є постраждалі. Рятувальники вже дістають людей з-під завалів. Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше знаходиться 5 чоловік. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог поцілив ракети в житлові будинки Запоріжжя. Росіяни завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках. Вони зазнали значних руйнувань. Є постраждалі. Рятувальники вже дістають людей з-під завалів. Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше знаходиться 5 чоловік. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.
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