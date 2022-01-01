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РФ завдала сім ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя: двоє загиблих, під завалами є люди

РФ завдала сім ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя: двоє загиблих, під завалами є люди
РФ вдарила ракетами по багатоповерхівках у Запоріжжі: є загиблі й постраждалі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог поцілив ракети в житлові будинки Запоріжжя. Росіяни завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках. Вони зазнали значних руйнувань. Є постраждалі. Рятувальники вже дістають людей з-під завалів. Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше знаходиться 5 чоловік. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.
РФ завдала сім ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя: двоє загиблих, під завалами є люди
РФ завдала сім ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя: двоє загиблих, під завалами є люди
РФ завдала сім ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя: двоє загиблих, під завалами є люди
РФ завдала сім ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя: двоє загиблих, під завалами є люди
РФ завдала сім ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя: двоє загиблих, під завалами є люди

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Теги: Росія, Україна, війна
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