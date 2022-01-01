Про кохання, гриби та початок деокупації на Луганщині: добрі новини від ВолиньPost за 5 жовтня

Сьогодні з добрими новинами – навіть погода. Утім найголовніший інформаційний привід цього дня – початок деокупації на Луганщині! Пишаємось захисниками та захисницями, які щодня роблять неможливе.Нагадаємо також про зворушливий момент у місцевому ДРАЦСі та підкажемо, куди поблизу Луцька вирушити по гриби. Тожми писали про таке:Зразковий ансамбль народного танцю «Веселка» Центру позашкільної освіти переміг у всеукраїнському мистецькому конкурсі «Битва жанрів». Пишаємось землячками!Росія втратила у війні проти України 61 тисячу військовослужбовців. Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого д 5 жовтня орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 61 000 (+200) осіб,танків ‒ 2 435 (+11) од,бойових броньованих машин ‒ 5 038 (+20) од,артилерійських систем – 1 414 (+7) од,РСЗВ – 341 (+1) од,засобів ППО ‒ 177 (+0) од,літаків – 266 (+0) од,гелікоптерів – 232 (+4) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4),крилатих ракет ‒ 246 (+0),кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3 841 (+18) од,спеціальної техніки ‒ 132 (+1).Від сьогодні волинські синоптики обіцяють потепління, тож вирушити вихідними по гриби – точно непогана ідея. Сезон – у розпалі, а, отже, місцеві грибники уже встигли вподобати доволі врожайні ділянки цьогоріч.Про найбільш «грибні локації» недалеко від Луцька, а також секретні місцини, де можна натрапити на білі гриби та лисички, розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost лісівники."Деокупація Луганської області розпочалася. Вже декілька населених пунктів звільнені від російської армії, російських окупантів", - сказав голова Луганської обласної військової адміністраціїТакож він розповів про доставку гуманітарної допомоги Гірською міською військовою цивільною адміністрацією спільно з благодійним фондом "Янголи Спасіння" в Білогорівку."Вони (Лукас і Марія – ред.) були особливі, випромінювали щастя і непохитну віру в блискучу перемогу! А нас переповнювала гордість за їх відважність та ентузіазм. Це все про них, воїнів Інтернаціонального легіону оборони України, наших воїнів, і милих дівчат - воїнів", - йдеться у дописі Луцького відділі ДРАЦС у фейсбуці.18-річний студентвлітку 2022 року отримав мікрогрант від держави на розвиток власної справи. У Клевані, що на Рівненщині, хлопець відкрив власний цех з виготовлення виробів з металу. Отримані гроші витратив на придбання обладнання та сировини.Зауважимо, що подати заявку на отримання мікрогранту за цією державною програмою можна"Я витримуватиму паузу до офіційної інформації Генштабу. Можу лише сказати, що на сьогоднішній день це шість населених пунктів", - заявив голова Луганської ОВАГолова ОВА поки не уточнив, які саме населені пункти звільнили Збройні Сили України з безпекових причин, однак зазначив, що деякі наші військові вже виклали фото звідти.