Про кохання, гриби та початок деокупації на Луганщині: добрі новини від ВолиньPost за 5 жовтня
05 жовтень, 23:42
Сьогодні з добрими новинами – навіть погода. Утім найголовніший інформаційний привід цього дня – початок деокупації на Луганщині! Пишаємось захисниками та захисницями, які щодня роблять неможливе.
Нагадаємо також про зворушливий момент у місцевому ДРАЦСі та підкажемо, куди поблизу Луцька вирушити по гриби. Тож 6 жовтня ми писали про таке:
Юні танцівники з Волині перемогли на всеукраїнському конкурсі. ФОТО
Зразковий ансамбль народного танцю «Веселка» Центру позашкільної освіти переміг у всеукраїнському мистецькому конкурсі «Битва жанрів». Пишаємось землячками!
Росія втратила у війні 61 тисячу своїх військових: за минулу добу ліквідували 200 загарбників
Росія втратила у війні проти України 61 тисячу військовослужбовців. Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого д 5 жовтня орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 61 000 (+200) осіб,
танків ‒ 2 435 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 038 (+20) од,
артилерійських систем – 1 414 (+7) од,
РСЗВ – 341 (+1) од,
засобів ППО ‒ 177 (+0) од,
літаків – 266 (+0) од,
гелікоптерів – 232 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4),
крилатих ракет ‒ 246 (+0),
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 841 (+18) од,
спеціальної техніки ‒ 132 (+1).
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Від сьогодні волинські синоптики обіцяють потепління, тож вирушити вихідними по гриби – точно непогана ідея. Сезон – у розпалі, а, отже, місцеві грибники уже встигли вподобати доволі врожайні ділянки цьогоріч.
Про найбільш «грибні локації» недалеко від Луцька, а також секретні місцини, де можна натрапити на білі гриби та лисички, розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost лісівники.
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На Луганщині розпочалася деокупація, – Гайдай
"Деокупація Луганської області розпочалася. Вже декілька населених пунктів звільнені від російської армії, російських окупантів", - сказав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Також він розповів про доставку гуманітарної допомоги Гірською міською військовою цивільною адміністрацією спільно з благодійним фондом "Янголи Спасіння" в Білогорівку.
Волинянка вийшла заміж за воїна Інтернаціонального легіону оборони України
"Вони (Лукас і Марія – ред.) були особливі, випромінювали щастя і непохитну віру в блискучу перемогу! А нас переповнювала гордість за їх відважність та ентузіазм. Це все про них, воїнів Інтернаціонального легіону оборони України, наших воїнів, і милих дівчат - воїнів", - йдеться у дописі Луцького відділі ДРАЦС у фейсбуці.
Отримав мікрогрант у 18 років: на Рівненщині студент відкрив власний цех з виготовлення виробів з металу. ВІДЕО
18-річний студент Віталій Мусієвич влітку 2022 року отримав мікрогрант від держави на розвиток власної справи. У Клевані, що на Рівненщині, хлопець відкрив власний цех з виготовлення виробів з металу. Отримані гроші витратив на придбання обладнання та сировини.
Зауважимо, що подати заявку на отримання мікрогранту за цією державною програмою можна до середини грудня.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Українські військові звільнили шість населених пунктів Луганщини, – Гайдай
"Я витримуватиму паузу до офіційної інформації Генштабу. Можу лише сказати, що на сьогоднішній день це шість населених пунктів", - заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Голова ОВА поки не уточнив, які саме населені пункти звільнили Збройні Сили України з безпекових причин, однак зазначив, що деякі наші військові вже виклали фото звідти.
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Нагадаємо також про зворушливий момент у місцевому ДРАЦСі та підкажемо, куди поблизу Луцька вирушити по гриби. Тож 6 жовтня ми писали про таке:
Юні танцівники з Волині перемогли на всеукраїнському конкурсі. ФОТО
Зразковий ансамбль народного танцю «Веселка» Центру позашкільної освіти переміг у всеукраїнському мистецькому конкурсі «Битва жанрів». Пишаємось землячками!
Росія втратила у війні 61 тисячу своїх військових: за минулу добу ліквідували 200 загарбників
Росія втратила у війні проти України 61 тисячу військовослужбовців. Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого д 5 жовтня орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 61 000 (+200) осіб,
танків ‒ 2 435 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 038 (+20) од,
артилерійських систем – 1 414 (+7) од,
РСЗВ – 341 (+1) од,
засобів ППО ‒ 177 (+0) од,
літаків – 266 (+0) од,
гелікоптерів – 232 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4),
крилатих ракет ‒ 246 (+0),
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 841 (+18) од,
спеціальної техніки ‒ 132 (+1).
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Від сьогодні волинські синоптики обіцяють потепління, тож вирушити вихідними по гриби – точно непогана ідея. Сезон – у розпалі, а, отже, місцеві грибники уже встигли вподобати доволі врожайні ділянки цьогоріч.
Про найбільш «грибні локації» недалеко від Луцька, а також секретні місцини, де можна натрапити на білі гриби та лисички, розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost лісівники.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
На Луганщині розпочалася деокупація, – Гайдай
"Деокупація Луганської області розпочалася. Вже декілька населених пунктів звільнені від російської армії, російських окупантів", - сказав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Також він розповів про доставку гуманітарної допомоги Гірською міською військовою цивільною адміністрацією спільно з благодійним фондом "Янголи Спасіння" в Білогорівку.
Волинянка вийшла заміж за воїна Інтернаціонального легіону оборони України
"Вони (Лукас і Марія – ред.) були особливі, випромінювали щастя і непохитну віру в блискучу перемогу! А нас переповнювала гордість за їх відважність та ентузіазм. Це все про них, воїнів Інтернаціонального легіону оборони України, наших воїнів, і милих дівчат - воїнів", - йдеться у дописі Луцького відділі ДРАЦС у фейсбуці.
Отримав мікрогрант у 18 років: на Рівненщині студент відкрив власний цех з виготовлення виробів з металу. ВІДЕО
18-річний студент Віталій Мусієвич влітку 2022 року отримав мікрогрант від держави на розвиток власної справи. У Клевані, що на Рівненщині, хлопець відкрив власний цех з виготовлення виробів з металу. Отримані гроші витратив на придбання обладнання та сировини.
Зауважимо, що подати заявку на отримання мікрогранту за цією державною програмою можна до середини грудня.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Українські військові звільнили шість населених пунктів Луганщини, – Гайдай
"Я витримуватиму паузу до офіційної інформації Генштабу. Можу лише сказати, що на сьогоднішній день це шість населених пунктів", - заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Голова ОВА поки не уточнив, які саме населені пункти звільнили Збройні Сили України з безпекових причин, однак зазначив, що деякі наші військові вже виклали фото звідти.
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