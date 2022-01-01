Юні танцівники з Волині перемогли на всеукраїнському конкурсі. ФОТО

Юні танцівники з Волині перемогли на всеукраїнському конкурсі. ФОТО
Зразковий ансамбль народного танцю «Веселка» Центру позашкільної освіти переміг у всеукраїнському мистецькому конкурсі «Битва жанрів».

Про це повідомляють у Володимирській міській раді.

З 29 серпня по 30 вересня проходив всеукраїнський дистанційний багатожанровий конкурс «Битва жанрів», який уже кілька років поспіль проходить в режимі онлайн. У конкурсі взяли участь і вихованці центру позашкільної освіти, а саме зразкового ансамблю народного танцю “Веселка” (керівник Марія Буховецька), які в результаті посіли перше місце у номінації “хореографія” у старшій віковій категорії.

Учасники мали можливість спробувати свої сили, надіславши відео, а згодом отримати диплом та подяку, фірмовий кубок та медаль.

Юні танцівники з Волині перемогли на всеукраїнському конкурсі. ФОТО
Юні танцівники з Волині перемогли на всеукраїнському конкурсі. ФОТО
Юні танцівники з Волині перемогли на всеукраїнському конкурсі. ФОТО
Юні танцівники з Волині перемогли на всеукраїнському конкурсі. ФОТО

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Теги: Володимир, Україна, мистецтво, танці
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