Юні танцівники з Волині перемогли на всеукраїнському конкурсі. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Зразковий ансамбль народного танцю «Веселка» Центру позашкільної освіти переміг у всеукраїнському мистецькому конкурсі «Битва жанрів».
Про це повідомляють у Володимирській міській раді.
З 29 серпня по 30 вересня проходив всеукраїнський дистанційний багатожанровий конкурс «Битва жанрів», який уже кілька років поспіль проходить в режимі онлайн. У конкурсі взяли участь і вихованці центру позашкільної освіти, а саме зразкового ансамблю народного танцю “Веселка” (керівник Марія Буховецька), які в результаті посіли перше місце у номінації “хореографія” у старшій віковій категорії.
Учасники мали можливість спробувати свої сили, надіславши відео, а згодом отримати диплом та подяку, фірмовий кубок та медаль.
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Про це повідомляють у Володимирській міській раді.
З 29 серпня по 30 вересня проходив всеукраїнський дистанційний багатожанровий конкурс «Битва жанрів», який уже кілька років поспіль проходить в режимі онлайн. У конкурсі взяли участь і вихованці центру позашкільної освіти, а саме зразкового ансамблю народного танцю “Веселка” (керівник Марія Буховецька), які в результаті посіли перше місце у номінації “хореографія” у старшій віковій категорії.
Учасники мали можливість спробувати свої сили, надіславши відео, а згодом отримати диплом та подяку, фірмовий кубок та медаль.
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