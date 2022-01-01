Лучанку, яка заважала утеплювати будинок та виливали на робітників помиї, госпіталізували
Сьогодні, 02:16
Жительку багатоповерхівки на вулиці Гордіюк у Луцьку, яка обливала водою з нечистотами робітників та псувала утеплення зовнішніх стін, примусово ушпиталили до медзакладу.
Це відбулося 3 жовтня, коли до жінки прийшли дільничні офіцери поліції для отримання пояснень, – розповів Суспільному інспектор відділу моніторингу Луцького райуправління поліції Ігор Лівошук.
"В ході спілкування з нею було прийнято рішення про необхідність звернутися до психіатричного лікувального закладу для вирішення цього питання по суті. Шляхом співпраці із медичними працівниками було доставлено дану громадянку до лікарні для її огляду та надання необхідної допомоги", – зазначив інспектор.
Як відомо, жителі багатоповерхівки скаржилися на сусідку, яка заважає утеплювати будинок.
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Це відбулося 3 жовтня, коли до жінки прийшли дільничні офіцери поліції для отримання пояснень, – розповів Суспільному інспектор відділу моніторингу Луцького райуправління поліції Ігор Лівошук.
"В ході спілкування з нею було прийнято рішення про необхідність звернутися до психіатричного лікувального закладу для вирішення цього питання по суті. Шляхом співпраці із медичними працівниками було доставлено дану громадянку до лікарні для її огляду та надання необхідної допомоги", – зазначив інспектор.
Як відомо, жителі багатоповерхівки скаржилися на сусідку, яка заважає утеплювати будинок.
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