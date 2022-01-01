5 жовтня на Волині: гортаючи календар

5 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 5 жовтня, день народження відзначає доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління ВНУ, голова ГО «Гендерний центр Волинської області» Оксана Ярош (на фото).

Також особисте свято у солістки Державного академічного Волинського народного хору, заслуженої артистки України Валентини Козачук, боксерки, заслуженого майстра спорту України Тетяни Коб, фотографа Віктора Петрука, ведучого Микити Чибаря, громадської активістки Орисі Харитонюк.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає багато усмішок, любові, здоров’я, радості й достатку.

5 жовтня - День працівників карного розшуку, а віряни вшановують пам'ять старозавітного пророка Іони.

5 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Кузьма, Микола, Мартін, Макар, Веніамін, Парасковія та Петро.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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