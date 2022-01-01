Мільйон гривень – на підручник з історії для Маска: добрі новини від ВолиньPost за 4 жовтня

Сьогодні маємо чимало перемог! Збройні сили України звільнили низку населених пунктів на Херсонщині та Харківщині, натомість російські солдати масово здаються у полон. Добрі новини, чи не так?Лише про позитивні інформаційні приводи і згадуємо у постійній рубриці. Розпочнемо з Маска, який через незнання історії допоміг зібрати кошти на потреби української армії.Засновник компаній Tesla та Space Xувечері 3 жовтня оприлюднив серію провокаційних твітів щодо імовірної легітимності псевдореферендумів на окупованих росією територіях України.Низка політиків, дипломатів і журналістів розкритикували опитування Маска, а благодійникразом зоголосили збір коштів на підручник з історії для американського бізнесмена.«100 грн на підручник, решта — на ЗСУ», — написав Притула.Як повідомляє "Бабель", всього за пів години українці задонатили понад мільйон гривень.За останню добу українські війська досягли значних успіхів у районі Лимана на Донеччині та на півночі Херсонської області. Російські підрозділи, розбиті на цих фронтах, раніше вважалися одними з головних сил Росії, інформує американський Інститут вивчення війни.Росія за останню добу втратила у війні проти України близько 370 військовослужбовців. Загальні бойові втрати РФ із 24.02 по 04.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 60 800 (+370) осіб;танків ‒ 2 424 (+44) од;бойових броньованих машин ‒ 5 018 (+27) од;артилерійських систем – 1 407 (+2) од;РСЗВ – 340 (+2) од;засобів ППО ‒ 177 (+1) од;літаків – 266 (+1) од;гелікоптерів – 228 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2);крилатих ракет ‒ 246 (+0);кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од;автомобільної техніки та автоцистерн – 3 823 (+12) од;спеціальної техніки ‒ 131 (+0).Відновлення насосної станції може забезпечити постійну подачу води і відкачування стічних вод. Тому військова адміністрація Балаклії та місцевий водоканал звернулася до водоканалів України за допомогою в пошуку обладнання відповідного типу, розміру і характеристик.Також підприємство надасть Балаклії матеріальну допомогу розхідними матеріалами та комплектуючими для виконання робіт в системі водопостачання і водовідведення, – говорить речниця комунального підприємства.9 жовтня о 16.00 в кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла відбудеться закриття 19 музичного фестивалю «Стравінський та Україна», на якому Академічний камерний оркестр Рівненської обласної філармонії представить концертну програму духовної музики «Прости мій гріх».4-го жовтня на позачерговій сесії депутати Нововолинська проголосували за рішення про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.Нове житло переселенцям надаватимуть тимчасово, доки на їхніх територіях не відновлять будинки. А після цього квартири даватимуть, зокрема, військовим та їхнім родинам."4 жовтня, опівдні, над морем біля Одеси підрозділом Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" був знищений дрон-камікадзе "SHAHED-136". Разом до перемоги!" - йдеться в повідомленні пресслужби повітряного командування "Південь".Представник воєнної розвідки Українизазначив, що лише за останні кілька тижнів на “гарячі лінії” проєкту вже надійшло понад 2 тис. звернень. Також Андрій Юсов розповів, як росіянам уникнути відправки на передову, якщо солдат уже мобілізований, а також підкреслив, що повістки в РФ видали 100 тисячам мобілізованих, яких відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.4 жовтня у соцмережах з’явилася низка відео з нових звільнених населених пунктів у Херсонській області. Захисники повідомляють про деокупацію Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки. Це великий успіх! Дякуємо захисникам і захисницям!Сьогодні Збройні сили України звільнили від російських окупантів села Богуславка і Борівська Андріївка у Харківській області.Сільрада опублікувала кілька фото і відео, як у населених пунктах встановлюють прапори і як місцеві мешканці зустрічають українських військових.Українські військові звільнили від російських окупантів 8 населених пунктів на Херсонщині.Міністерство оборони США уточнило, що саме входить до пакету військової допомоги Україні розміром 625 мільйонів доларів, про виділення якого було оголошено у вівторок.