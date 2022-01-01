В Україні створять новий держорган – Національне військове меморіальне кладовище





Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.



Міністерству у справах ветеранів надали дозвіл утворити у сфері його управління державну установу «Національне військове меморіальне кладовище».



Надано доручення Мінветеранів у двомісячний строк вжити заходів, необхідних для забезпечення діяльності вказаної державної установи.



Архітектурний комплекс включатиме власне військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.



У двомісячний термін Міністерство ветеранів має забезпечити діяльність новоствореної установи. Будівництво, утримання та охорона території кладовища будуть за рахунок держбюджету. Також державним коштом покриватимуться витрати на поховання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення нової державної установи – Національне військове меморіальне кладовище.Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.Міністерству у справах ветеранів надали дозвіл утворити у сфері його управління державну установу «Національне військове меморіальне кладовище».Надано доручення Мінветеранів у двомісячний строк вжити заходів, необхідних для забезпечення діяльності вказаної державної установи.Архітектурний комплекс включатиме власне військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.У двомісячний термін Міністерство ветеранів має забезпечити діяльність новоствореної установи. Будівництво, утримання та охорона території кладовища будуть за рахунок держбюджету. Також державним коштом покриватимуться витрати на поховання.

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