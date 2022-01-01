В Україні створять новий держорган – Національне військове меморіальне кладовище

В Україні створять новий держорган – Національне військове меморіальне кладовище
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення нової державної установи – Національне військове меморіальне кладовище.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Міністерству у справах ветеранів надали дозвіл утворити у сфері його управління державну установу «Національне військове меморіальне кладовище».

Надано доручення Мінветеранів у двомісячний строк вжити заходів, необхідних для забезпечення діяльності вказаної державної установи.

Архітектурний комплекс включатиме власне військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.

У двомісячний термін Міністерство ветеранів має забезпечити діяльність новоствореної установи. Будівництво, утримання та охорона території кладовища будуть за рахунок держбюджету. Також державним коштом покриватимуться витрати на поховання.

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Теги: війна, кладовище, Україна
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