Глава Нацбанку України подав у відставку

Глава Нацбанку України подав у відставку
Голова Національного банку України Кирило Шевченко подав на розгляд президента заяву про відставку.

Керівник Національного банку України Кирило Шевченко пояснює своє вирішення проблемами зі здоров'ям. Заява публікована на сайті НБУ, - пише Кореспондент.

Шевченко пояснює своє вирішення проблемами зі здоров'ям.

"Через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, ухвалив для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую президенту України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави - і у мирний, і у воєнний час. З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи у надскладний час повномасштабної війни", - йдеться у заяві (повний текст - на сайті НБУ).

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, цього тижня парламент розгляне заяву про відставку голови НБУ.

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Теги: Україна, НБУ
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