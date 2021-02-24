Глава Нацбанку України подав у відставку





Керівник Національного банку України Кирило Шевченко пояснює своє вирішення проблемами зі здоров'ям. Заява публікована на сайті НБУ, - пише



Шевченко пояснює своє вирішення проблемами зі здоров'ям.



"Через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, ухвалив для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую президенту України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави - і у мирний, і у воєнний час. З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи у надскладний час повномасштабної війни", - йдеться у заяві (повний текст - на сайті НБУ).



Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, цього тижня парламент розгляне заяву про відставку голови НБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Національного банку України Кирило Шевченко подав на розгляд президента заяву про відставку.Керівник Національного банку України Кирило Шевченко пояснює своє вирішення проблемами зі здоров'ям. Заява публікована на сайті НБУ, - пише Кореспондент Шевченко пояснює своє вирішення проблемами зі здоров'ям."Через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, ухвалив для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую президенту України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави - і у мирний, і у воєнний час. З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи у надскладний час повномасштабної війни", - йдеться у заяві (повний текст - на сайті НБУ).Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, цього тижня парламент розгляне заяву про відставку голови НБУ.

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