Глава Нацбанку України подав у відставку
Сьогодні, 03:41
Голова Національного банку України Кирило Шевченко подав на розгляд президента заяву про відставку.
Керівник Національного банку України Кирило Шевченко пояснює своє вирішення проблемами зі здоров'ям. Заява публікована на сайті НБУ, - пише Кореспондент.
Шевченко пояснює своє вирішення проблемами зі здоров'ям.
"Через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, ухвалив для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую президенту України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави - і у мирний, і у воєнний час. З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи у надскладний час повномасштабної війни", - йдеться у заяві (повний текст - на сайті НБУ).
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, цього тижня парламент розгляне заяву про відставку голови НБУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Керівник Національного банку України Кирило Шевченко пояснює своє вирішення проблемами зі здоров'ям. Заява публікована на сайті НБУ, - пише Кореспондент.
Шевченко пояснює своє вирішення проблемами зі здоров'ям.
"Через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, ухвалив для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую президенту України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави - і у мирний, і у воєнний час. З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи у надскладний час повномасштабної війни", - йдеться у заяві (повний текст - на сайті НБУ).
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, цього тижня парламент розгляне заяву про відставку голови НБУ.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Глава Нацбанку України подав у відставку
Сьогодні, 03:41
Лучанку, яка заважала утеплювати будинок та виливали на робітників помиї, госпіталізували
Сьогодні, 02:16
5 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Мільйон гривень – на підручник з історії для Маска: добрі новини від ВолиньPost за 4 жовтня
04 жовтень, 23:34
Медіа