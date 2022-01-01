Очільник ЗАЕС, якого викрадали росіяни, залишить посаду

Ігор Мурашов, якого викрадали російські окупанти, залишить посаду генерального директора Запорізької атомної електростанції.



Мурашов зараз перебуває з сім'єю на підконтрольній Україні території і "не продовжуватиме виконувати свої обов'язки на ЗАЕС". Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії, - пише



Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі цього тижня приїде у Київ, а потім – у Москву.



Щоб продовжити консультації для погодження зони ядерної безпеки і захисту навколо захопленої російськими окупантами ЗАЕС, повідомило агентство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , якого викрадали російські окупанти, залишить посаду генерального директора Запорізької атомної електростанції.Мурашов зараз перебуває з сім'єю на підконтрольній Україні території і "не продовжуватиме виконувати свої обов'язки на ЗАЕС". Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії, - пише "Газета ua" Гендиректор МАГАТЕцього тижня приїде у Київ, а потім – у Москву.Щоб продовжити консультації для погодження зони ядерної безпеки і захисту навколо захопленої російськими окупантами ЗАЕС, повідомило агентство.

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