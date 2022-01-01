Очільник ЗАЕС, якого викрадали росіяни, залишить посаду
Сьогодні, 06:31
Ігор Мурашов, якого викрадали російські окупанти, залишить посаду генерального директора Запорізької атомної електростанції.
Мурашов зараз перебуває з сім'єю на підконтрольній Україні території і "не продовжуватиме виконувати свої обов'язки на ЗАЕС". Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії, - пише "Газета ua".
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі цього тижня приїде у Київ, а потім – у Москву.
Щоб продовжити консультації для погодження зони ядерної безпеки і захисту навколо захопленої російськими окупантами ЗАЕС, повідомило агентство.
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Мурашов зараз перебуває з сім'єю на підконтрольній Україні території і "не продовжуватиме виконувати свої обов'язки на ЗАЕС". Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії, - пише "Газета ua".
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі цього тижня приїде у Київ, а потім – у Москву.
Щоб продовжити консультації для погодження зони ядерної безпеки і захисту навколо захопленої російськими окупантами ЗАЕС, повідомило агентство.
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