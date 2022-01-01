В лісах Харківщини майже щодня знаходять «загублених» російських військових

В лісах Харківщини майже щодня знаходять «загублених» російських військових
Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін зазначив, що майже щодня виявляють російських військових, які загубилися у лісах Харківської області.

Про це повідомляють у МВС України.

З перших днів війни після звільнення населених пунктів Харківської області поліція встановила мережу блокпостів. За добу кількість затриманих потенційних колаборантів могла сягати 40 осіб, які передані для подальшого відпрацювання до органів Служби безпеки України.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін зазначив, що ледве не щодня виявляють російських військових, які загубилися у місцевих лісах. Через голод вони виходять до населених пунктів, де їх затримують фахівці МВС. І дотримуючись вимог Женевських конвенцій, поповнюють обмінний фонд.

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Теги: Україна, Харківщина, полон, окупанти
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