У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та всій лінії фронту станом на 5 жовтня





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Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування окремих ділянок території та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.



Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 9 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.



Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення понад 27 населених пунктів. Зокрема, Харків, Шипувате, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Гуляйполе, Залізничне, Андріївка, Білогірка, Вознесенськ, Придніпровське.



На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.



На інших напрямках противник здійснював обстріли:



на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Писарівка та Голишівське Сумської області;



на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь;



на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Серебрянка та Спірне.



На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка та Юр’ївка.



На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів, в тому числі: Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Новопіль, Ольгівське, Первомайське.



На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Червоногригорівка, Нікополь, Покровське, Велике Артакове, Андріївка, Степова Долина, Безіменне, Мирне, Луч, Широке, Білогірка та Лозове.



За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.



Під час залишення противником населених пунктів Херсонської області ворог мінує об’єкти інфраструктури та приватні помешкання, забороняє будь-яке переміщення місцевих жителів.



За наявною інформацією, на тимчасово окупованій території АР Крим, в медичних закладах міста Євпаторії, бракує медичних засобів для лікування поранених окупантів.



Противник має проблеми з окремими видами забезпечення під час проведення так званої “часткової мобілізації”. Так, було відправлено мобілізований особовий склад з навчального центру Молькино Краснодарського краю назад до Приморсько-Ахтарська, у зв’язку з неспроможністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням зазначену категорію військовослужбовців.



Російська окупаційна влада намагається компенсувати втрати особового складу за рахунок призову місцевого населення тимчасово зайнятих та окупованих територій України. Так, за наявною інформацією, чоловіків з Луганська, без проведення медичної комісії та підготовки, після мобілізації одразу направляють на доукомплектування підрозділів, що зазнали найбільших втрат.



Увечері, 3 жовтня поточного року, Сили оборони України завдали ударів по понтонній та паромній переправах противника через річку Дніпро в Херсонській області. Загальні втрати ворога уточнюються.



Підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу С-300 в районі міста Токмак, а також ураження ворожих позицій в районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області.



Авіація Сил оборони протягом доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили один гелікоптер та 2 БпЛА ворога.



Ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розпочалася двісті двадцять четверта доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування окремих ділянок території та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 9 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення понад 27 населених пунктів. Зокрема, Харків, Шипувате, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Гуляйполе, Залізничне, Андріївка, Білогірка, Вознесенськ, Придніпровське.На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.На інших напрямках противник здійснював обстріли:на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Писарівка та Голишівське Сумської області;на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь;на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Серебрянка та Спірне.На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка та Юр’ївка.На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів, в тому числі: Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Новопіль, Ольгівське, Первомайське.На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Червоногригорівка, Нікополь, Покровське, Велике Артакове, Андріївка, Степова Долина, Безіменне, Мирне, Луч, Широке, Білогірка та Лозове.За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.Під час залишення противником населених пунктів Херсонської області ворог мінує об’єкти інфраструктури та приватні помешкання, забороняє будь-яке переміщення місцевих жителів.За наявною інформацією, на тимчасово окупованій території АР Крим, в медичних закладах міста Євпаторії, бракує медичних засобів для лікування поранених окупантів.Противник має проблеми з окремими видами забезпечення під час проведення так званої “часткової мобілізації”. Так, було відправлено мобілізований особовий склад з навчального центру Молькино Краснодарського краю назад до Приморсько-Ахтарська, у зв’язку з неспроможністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням зазначену категорію військовослужбовців.Російська окупаційна влада намагається компенсувати втрати особового складу за рахунок призову місцевого населення тимчасово зайнятих та окупованих територій України. Так, за наявною інформацією, чоловіків з Луганська, без проведення медичної комісії та підготовки, після мобілізації одразу направляють на доукомплектування підрозділів, що зазнали найбільших втрат.Увечері, 3 жовтня поточного року, Сили оборони України завдали ударів по понтонній та паромній переправах противника через річку Дніпро в Херсонській області. Загальні втрати ворога уточнюються.Підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу С-300 в районі міста Токмак, а також ураження ворожих позицій в районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області.Авіація Сил оборони протягом доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили один гелікоптер та 2 БпЛА ворога.Ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу ворога.

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