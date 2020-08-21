Повідомили найбільшу суму боргу за опалення в Луцьку. ВІДЕО

Повідомили найбільшу суму боргу за опалення в Луцьку. ВІДЕО
Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" стягує з боржників заборгованість за опалення. Справи розглядають у Луцькому міськрайонному суді.

В день може бути від трьох до 40 таких судових засідань, – розповів Суспільному юрист підприємства Тарас Ніколайчук.

За цей рік до Луцького міськрайонного суду надійшло майже тисяча позовів від підприємства "Луцьктепло" щодо стягнення заборгованості, – каже суддя-спікер Андрій Подзіров. Додає: з 947 справ, було задоволено 588 заяв.

Загальна заборгованість населення перед підприємством складає понад 154 мільйонів гривень, – каже начальник юридичного відділу комунального підприємства Віталій Михальчук.

"Ця заборгованість для нас дуже проблематична, тому що раніше за використаний газ нам дозволяли відтерміновувати оплату, зараз іде 100 % оплата за використаний газ. Загальна сума на яку подали позови до суду – це заборгованість у понад 45 мільйонів", – говорить Віталій Михальчук.

Найефективнішим інструментом стягнення є арешт банківських рахунків та майна боржника, – каже юрист, – проте вираховувати борг із зарплатні боржника під час воєнного стану не мають права.

У Луцькому міськрайонному суді 4 жовтня розглянули понад два десятки судових позовів комунального підприємства "Луцьктепло" до споживачів-боржників.

Серед відповідачів: лучанка Наталія Базилян. Вона заборгувала за гарячу воду та опалення понад 72 тисячі гривень. Жінка каже: борг назбирався за чотири роки, бо платити не мала чим, а в субсидії їй відмовляли через доходи чоловіка, який насправді з нею давно не проживає.

Судовий розгляд у цій справі перенесли.

Найбільший борг серед споживачів, який є перед підприємством – це 220 тисяч гривень, – додав начальник юридичного відділу комунального підприємства Віталій Михальчук.


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Теги: Луцьктепло, опалення, борг, суд
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