Українська армія звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині

Українська армія звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині
Українські військові звільнили від російських окупантів 8 населених пунктів на Херсонщині.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції.

"Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині разом. Зокрема, з військових зведень із Херсонщини: звільнені від окупанта та стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика й Мала Олександрівки та Давидів Брід. І це ще далеко не повний перелік...", - сказав Володимир Зеленський.

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Теги: Україна, війна, звільнення, Херсонщина
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