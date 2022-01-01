Українська армія звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині

Українські військові звільнили від російських окупантів 8 населених пунктів на Херсонщині.Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.Глава держави зазначив, що українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції."Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині разом. Зокрема, з військових зведень із Херсонщини: звільнені від окупанта та стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика й Мала Олександрівки та Давидів Брід. І це ще далеко не повний перелік...", - сказав Володимир Зеленський.