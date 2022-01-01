На Донеччині загинув волинянин Анатолій Гас





Про це інформують у Мар'янівськаій селищній раді.



Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Берестове Донецької області 6 липня 2022 року загинув житель села Брани Мар'янівської селищної територіальної громади Гас Анатолій Касіянович, 12.04.1974 року народження.



Перепоховання тіла солдата ЗСУ 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Гаса Анатолія Касіяновича відбудеться 6 жовтня 2022 року.



Час транспортування героя до села Брани буде повідомлено пізніше.



Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Боронячи незалежність та волю українського народу, загинув волинянин Анатолій Гас.Про це інформують у Мар'янівськаій селищній раді.Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Берестове Донецької області 6 липня 2022 року загинув житель села Брани Мар'янівської селищної територіальної громади Гас Анатолій Касіянович, 12.04.1974 року народження.Перепоховання тіла солдата ЗСУ 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Гаса Анатолія Касіяновича відбудеться 6 жовтня 2022 року.Час транспортування героя до села Брани буде повідомлено пізніше.Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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