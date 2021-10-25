Волинянин постане перед судом за поширення «закладок»

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 30-річним жителем Ковеля незаконного придбання та зберігання з метою збуту та без такої мети психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах (ч.3 ст. 309, ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України).Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, молодик неодноразово купував у Інтернеті психотропи, аби поширювати через закладки.Під час огляду його помешкання 14 березня 2022 року правоохоронці виявили готову до реалізації фасовану психотропну речовину PVP масою майже 200 грамів.Зауважимо, що нові злочини молодик вчиняв під час іспитового строку.До цього він уже був засуджений за правопорушення, повязані з незаконним обігом наркотиків.Обвинувачений перебуває під вартою. Далі – слово за судом.Санкцією ч. 3 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання від 9 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.