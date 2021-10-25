Волинянин постане перед судом за поширення «закладок»

Волинянин постане перед судом за поширення «закладок»
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 30-річним жителем Ковеля незаконного придбання та зберігання з метою збуту та без такої мети психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах (ч.3 ст. 309, ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України).

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

За даними слідства, молодик неодноразово купував у Інтернеті психотропи, аби поширювати через закладки.

Під час огляду його помешкання 14 березня 2022 року правоохоронці виявили готову до реалізації фасовану психотропну речовину PVP масою майже 200 грамів.

Зауважимо, що нові злочини молодик вчиняв під час іспитового строку.

До цього він уже був засуджений за правопорушення, повязані з незаконним обігом наркотиків.

Обвинувачений перебуває під вартою. Далі – слово за судом.

Санкцією ч. 3 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання від 9 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: закладки, психотропи, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин постане перед судом за поширення «закладок»
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 5 жовтня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Волинянам дозволили ловити раків
Сьогодні, 19:20
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на вечір 4 жовтня
Сьогодні, 18:57
ЗСУ звільнили вже більше 1500 міст та сіл
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
Продавав через телеграм та робив «закладки»: на Волині спіймали наркоторговця Продавав через телеграм та робив «закладки»: на Волині спіймали наркоторговця
25 жовтень, 2021, 10:18
Збував у Луцьку психотропи через «закладки»: мешканець Рівненщини втрапив за ґрати на понад 6 років. Збував у Луцьку психотропи через «закладки»: мешканець Рівненщини втрапив за ґрати на понад 6 років.
22 вересень, 16:59
На Волині двоє «закладчиків» відсидять у в'язниці по 6 років На Волині двоє «закладчиків» відсидять у в'язниці по 6 років
25 серпень, 18:30
Волинянин, який розкидав «закладки» з психотропами, втрапив за ґрати на понад 6 років Волинянин, який розкидав «закладки» з психотропами, втрапив за ґрати на понад 6 років
11 липень, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин постане перед судом за поширення «закладок»
Сьогодні, 20:22
 0
Погода на завтра, 5 жовтня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянам дозволили ловити раків
Сьогодні, 19:20
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на вечір 4 жовтня
Сьогодні, 18:57
 0
ЗСУ звільнили вже більше 1500 міст та сіл
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8