Погода на завтра, 5 жовтня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря в обласному центрі підніметься від 7°С до 15°С.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла,

вдень 11-16° тепла.

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