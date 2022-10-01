США надасть Україні 4 системи HIMARS, гаубиці та снаряди на 625 мільйонів доларів

США надасть Україні 4 системи HIMARS, гаубиці та снаряди на 625 мільйонів доларів
Міністерство оборони США уточнило, що саме входить до пакету військової допомоги Україні розміром 625 мільйонів доларів, про виділення якого було оголошено у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Окрім уже згаданих чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та боєприпасів до них, у пакеті містяться 16 гаубиць калібру 155 мм і 75 тисяч артилерійських снарядів до них, 500 високоточних 155-мм снарядів і 1000 боєприпасів цього ж калібру для дистанційних протитанкових мінних систем.

Також у пакеті військової допомоги США – 16 гаубиць калібру 105 мм, 30 тисяч мінометних мін калібру 120 мм, 200 панцирних транспортних засобів MaxxPro, 200 тисяч патронів для стрілецької зброї, обладнання для встановлення загороджень, протипіхотні боєприпаси "Клеймор" і польове обладнання.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у вівторок провів телефонну розмову з українським візаві Володимиром Зеленським, в якій оголосив про виділення Україні військової допомоги в розмірі 625 мільйонів доларів. Це перша військова допомога Вашингтона після оголошеної Росією анексії території чотирьох областей.

Загалом Сполучені Штати надали понад 16,8 мільярда доларів військової допомоги Україні для її боротьби з Росією.

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Теги: США, допомога, Україна. війна
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