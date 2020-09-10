«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька

Від сьогодні волинські синоптики обіцяють потепління, тож вирушити вихідними по гриби – точно непогана ідея. Сезон – у розпалі, а, отже, місцеві грибники уже встигли вподобати доволі врожайні ділянки цьогоріч.Про найбільш «грибні локації» недалеко від Луцька, а також секретні місцини, де можна натрапити на білі гриби та лисички, розповілилісівники.Грибникам може пощастити на рясний «улов» у лісах між селами Жидичин (8,3 км від Луцька) та Кульчин (10,5 км від Луцька).Найбільші шанси натрапити саме на білі гриби – там (у межах 16-17 кварталів).Урочище розташоване на території Муравищанського лісництва Ківерцівського лісгоспу, недалеко від сіл Городище (29 км від Луцька) і Гайове (25 км від Луцька). Сюди найчастіше їдуть по білі гриби та красноголовці.До того ж, якщо пощастить, на території Муравищанського лісництва (23,5 км від Луцька), де ростуть і дубові посадки, і соснина, і березняки, можна натрапити не лише на білі, а й на будь-які інші гриби. Такий різноманітний природний ландшафт створює оптимальні умови для красноголовців, лисичок та польських.Невеличке село Веснянка (21,6 км від Луцька) у Ківерцівському районі також багате на врожайні лісокультурні посадки.Можна побродити лісами сіл: Мощаниця, Тростянець (33 км від Луцька) або ж – дорогою на Рожище, що розташоване приблизно за 24 кілометри від обласного центру.Волинські лісівники зазначають, що знайти білі гриби найлегше на молодих посадках віком 15-17 років, поблизу полів та на землях сільськогосподарського призначення, які вийшли із користування. Такі умови, пояснюють, є найбільш сприятливими для росту грибів. Щодо лисичок, то шукати їх потрібно у хвойному лісі і зважати, що вони ніколи не ростуть поодиноко.«Є ще один секрет: найбільш врожайним ліс є у повню», – діляться у лісництві.Цьогоріч на «тихому полюванні» – людей чимало. Відпочивальники масово ринуть до лісу на вихідних, тож у понеділок знайти грибні «трофеї» шансів майже не залишається.