На Волині зникла безвісти 83-річна жінка. ФОТО

На Волині зникла безвісти 83-річна жінка. ФОТО
Поліцейські розшукують жительку Нововолинська Павлову Надію Федорівну, 23.06.1939 року народження.

Про це пише Буг.

Жінка пішла з дому і на даний час не повернулась: місце її перебування невідоме.

Прикмети: слов’янської зовнішності, зріст 155-160 см, статура худорлява, очі карі, волосся сиве (коротке), наявний шрам на грудній ділянці.

Була одягнена: у сірий плащ, на голові наявна хустинка синьо-білого кольору, шкіряне взуття з ланцюжками світлого кольору.

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Теги: Розшук, поліція, Нововолинськ
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