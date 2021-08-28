На Волині зникла безвісти 83-річна жінка. ФОТО

Павлову Надію Федорівну, 23.06.1939 року народження.



Про це пише



Жінка пішла з дому і на даний час не повернулась: місце її перебування невідоме.



Прикмети: слов’янської зовнішності, зріст 155-160 см, статура худорлява, очі карі, волосся сиве (коротке), наявний шрам на грудній ділянці.



Була одягнена: у сірий плащ, на голові наявна хустинка синьо-білого кольору, шкіряне взуття з ланцюжками світлого кольору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські розшукують жительку Нововолинська, 23.06.1939 року народження.Про це пише Буг Жінка пішла з дому і на даний час не повернулась: місце її перебування невідоме.слов’янської зовнішності, зріст 155-160 см, статура худорлява, очі карі, волосся сиве (коротке), наявний шрам на грудній ділянці.у сірий плащ, на голові наявна хустинка синьо-білого кольору, шкіряне взуття з ланцюжками світлого кольору.

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