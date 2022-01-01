На Волині водій Volkswagen Jetta збив на смерть 36-річного велосипедиста

На Волині водій Volkswagen Jetta збив на смерть 36-річного велосипедиста
Автопригода трапилася учора, 4 жовтня, на автодорозі поблизу села Стара Лішня Володимирського району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

66-річний киянин, керуючи автомобілем Volkswagen Jetta, збив 36-річного велосипедиста, жителя району, який рухався у попутному напрямку.

Від отриманих травм волинянин помер на місці.
На Волині водій Volkswagen Jetta збив на смерть 36-річного велосипедиста

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Транспортний засіб вилучили.
На Волині водій Volkswagen Jetta збив на смерть 36-річного велосипедиста

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Слідство триває.
На Волині водій Volkswagen Jetta збив на смерть 36-річного велосипедиста

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Теги: Волинь, Володимир, ДТП, велосипедист
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