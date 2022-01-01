Затримали вбивцю чоловіка, який помер від поранень на Північному ринку у Луцьку

Поліцейські затримали чоловіка, який наніс смертельні поранення чоловікові поблизу ринку «Північний».Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Нагадаємо, чоловік. Він прийшов туди до дружини, яка там працює із закривавленою раною. Та, за попередньою інформацією, встиг повідомити, що сталося.У секторі комунікації поліції розповіли, що йдеться про чоловіка 1972 року народження. На місці працювала слідчо-оперативна група.Наразі відомо, що вбивцю затримали приблизно через 5 годин після того, як у поліцію надійшов виклик про інцидент.Деталі – згодом.