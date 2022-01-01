Затримали вбивцю чоловіка, який помер від поранень на Північному ринку у Луцьку

Затримали вбивцю чоловіка, який помер від поранень на Північному ринку у Луцьку
Поліцейські затримали чоловіка, який наніс смертельні поранення чоловікові поблизу ринку «Північний».

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, чоловік помер на території ринку 4 жовтня. Він прийшов туди до дружини, яка там працює із закривавленою раною. Та, за попередньою інформацією, встиг повідомити, що сталося.

У секторі комунікації поліції розповіли, що йдеться про чоловіка 1972 року народження. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Наразі відомо, що вбивцю затримали приблизно через 5 годин після того, як у поліцію надійшов виклик про інцидент.

Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, вбивство, ринок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зникла безвісти 83-річна жінка. ФОТО
Сьогодні, 10:21
Затримали вбивцю чоловіка, який помер від поранень на Північному ринку у Луцьку
Сьогодні, 10:07
На Волині водій Volkswagen Jetta збив на смерть 36-річного велосипедиста
Сьогодні, 09:53
Росія втратила у війні 61 тисячу своїх військових: за минулу добу ліквідували 200 загарбників
Сьогодні, 09:45
Росіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе: завдали 6 ударів
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
У Луцьку на ринку зарізали чоловіка У Луцьку на ринку зарізали чоловіка
04 жовтень, 17:41
У Луцьку сталося вбивство У Луцьку сталося вбивство
07 квітень, 13:08
На Волині чоловік вбив свого знайомого На Волині чоловік вбив свого знайомого
28 березень, 17:24
На Волині 26-річна дівчина вбила людину На Волині 26-річна дівчина вбила людину
21 березень, 11:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зникла безвісти 83-річна жінка. ФОТО
Сьогодні, 10:21
 0
Затримали вбивцю чоловіка, який помер від поранень на Північному ринку у Луцьку
Сьогодні, 10:07
 0
На Волині водій Volkswagen Jetta збив на смерть 36-річного велосипедиста
Сьогодні, 09:53
 0
Росія втратила у війні 61 тисячу своїх військових: за минулу добу ліквідували 200 загарбників
Сьогодні, 09:45
 0
Росіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе: завдали 6 ударів
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8