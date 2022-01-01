Затримали вбивцю чоловіка, який помер від поранень на Північному ринку у Луцьку
Сьогодні, 10:07
Поліцейські затримали чоловіка, який наніс смертельні поранення чоловікові поблизу ринку «Північний».
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, чоловік помер на території ринку 4 жовтня. Він прийшов туди до дружини, яка там працює із закривавленою раною. Та, за попередньою інформацією, встиг повідомити, що сталося.
У секторі комунікації поліції розповіли, що йдеться про чоловіка 1972 року народження. На місці працювала слідчо-оперативна група.
Наразі відомо, що вбивцю затримали приблизно через 5 годин після того, як у поліцію надійшов виклик про інцидент.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, чоловік помер на території ринку 4 жовтня. Він прийшов туди до дружини, яка там працює із закривавленою раною. Та, за попередньою інформацією, встиг повідомити, що сталося.
У секторі комунікації поліції розповіли, що йдеться про чоловіка 1972 року народження. На місці працювала слідчо-оперативна група.
Наразі відомо, що вбивцю затримали приблизно через 5 годин після того, як у поліцію надійшов виклик про інцидент.
Деталі – згодом.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині зникла безвісти 83-річна жінка. ФОТО
Сьогодні, 10:21
Затримали вбивцю чоловіка, який помер від поранень на Північному ринку у Луцьку
Сьогодні, 10:07
Росія втратила у війні 61 тисячу своїх військових: за минулу добу ліквідували 200 загарбників
Сьогодні, 09:45
Медіа