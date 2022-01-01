Росія втратила у війні 61 тисячу своїх військових: за минулу добу ліквідували 200 загарбників





Про це



Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого д 5 жовтня орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 61 000 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 435 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 038 (+20) од,

артилерійських систем – 1 414 (+7) од,

РСЗВ – 341 (+1) од,

засоби ППО ‒ 177 (+0) од,

літаків – 266 (+0) од,

гелікоптерів – 232 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4),

крилаті ракети ‒ 246 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 841 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 132 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні проти України 61 тисячу військовослужбовців.Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого д 5 жовтня орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 61 000 (+200) осіб ліквідовано,танків ‒ 2 435 (+11) од,бойових броньованих машин ‒ 5 038 (+20) од,артилерійських систем – 1 414 (+7) од,РСЗВ – 341 (+1) од,засоби ППО ‒ 177 (+0) од,літаків – 266 (+0) од,гелікоптерів – 232 (+4) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4),крилаті ракети ‒ 246 (+0),кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3 841 (+18) од,спеціальна техніка ‒ 132 (+1).Дані уточнюються.

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