Росія втратила у війні 61 тисячу своїх військових: за минулу добу ліквідували 200 загарбників
Сьогодні, 09:45
Росія втратила у війні проти України 61 тисячу військовослужбовців.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого д 5 жовтня орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 61 000 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 435 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 038 (+20) од,
артилерійських систем – 1 414 (+7) од,
РСЗВ – 341 (+1) од,
засоби ППО ‒ 177 (+0) од,
літаків – 266 (+0) од,
гелікоптерів – 232 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4),
крилаті ракети ‒ 246 (+0),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 841 (+18) од,
спеціальна техніка ‒ 132 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого д 5 жовтня орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 61 000 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 435 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 038 (+20) од,
артилерійських систем – 1 414 (+7) од,
РСЗВ – 341 (+1) од,
засоби ППО ‒ 177 (+0) од,
літаків – 266 (+0) од,
гелікоптерів – 232 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4),
крилаті ракети ‒ 246 (+0),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 841 (+18) од,
спеціальна техніка ‒ 132 (+1).
Дані уточнюються.
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