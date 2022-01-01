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Росіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе: завдали 6 ударів

Росіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе: завдали 6 ударів
Вночі, 5 жовтня, ворог наніс удари дронами-камікадзе типу Shahed-136 по Білій Церкві.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Усього 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі продовжується", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українська армія звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині.



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Теги: Росія, Україна, війна, дрони-камікадзе
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