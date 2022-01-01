Росіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе: завдали 6 ударів





Про це Олексій Кулеба.



"Усього 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура.



Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі продовжується", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі, 5 жовтня, ворог наніс удари дронами-камікадзе типу Shahed-136 по Білій Церкві.Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації"Усього 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура.Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі продовжується", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що українська армія звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині

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