У Луцьку торгували «електронками» без ліцензії





Про це



Зокрема, в одному із магазинів у Луцьку під час проведення фактичної перевірки працівники управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Волинській області виявили факт реалізації рідин, що використовуються для електронних сигарет, без наявності ліцензії. Окрім того, рідини перебували в обігу без марок акцизного податку та без дозвільних документів, зокрема без видаткових накладних.



З огляду на викриті порушення працівники Луцького РВП ГУНП у Волинській області вилучили з обігу 187 шт. одноразових електронних сигарет з рідинами, які містять нікотин, без марок акцизного податку на суму 23,4 тис. гривень.



На господарюючого суб’єкта, який реалізовував цей товар, очікують штрафні санкції в сумі 92,4 тис. гривень.



Нагадаємо, що Головне управління ДПС у Волинській області постійно проводить моніторинг та аналіз господарської діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж підакцизних товарів.



Волинські податківці встановлюють непоодинокі факти порушень при реалізації підакцизних товарів. Зокрема, лише у вересні 2022 року у ході фактичних перевірок волинського бізнесу встановлено 52 порушення податкового та іншого законодавства. Серед типових порушень – реалізація алкогольних напоїв і тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.



Вся виявлена у ході перевірок підакцизна продукція, що перебувала у «тіньовому» обігу – вилучена.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку податківці вперше встановили факт реалізації рідин для електронних сигарет зі значними порушеннями закону.Про це повідомили у ДПС у Волинській області.Зокрема, в одному із магазинів у Луцьку під час проведення фактичної перевірки працівники управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Волинській області виявили факт реалізації рідин, що використовуються для електронних сигарет, без наявності ліцензії. Окрім того, рідини перебували в обігу без марок акцизного податку та без дозвільних документів, зокрема без видаткових накладних.З огляду на викриті порушення працівники Луцького РВП ГУНП у Волинській області вилучили з обігу 187 шт. одноразових електронних сигарет з рідинами, які містять нікотин, без марок акцизного податку на суму 23,4 тис. гривень.На господарюючого суб’єкта, який реалізовував цей товар, очікують штрафні санкції в сумі 92,4 тис. гривень.Нагадаємо, що Головне управління ДПС у Волинській області постійно проводить моніторинг та аналіз господарської діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж підакцизних товарів.Волинські податківці встановлюють непоодинокі факти порушень при реалізації підакцизних товарів. Зокрема, лише у вересні 2022 року у ході фактичних перевірок волинського бізнесу встановлено 52 порушення податкового та іншого законодавства. Серед типових порушень – реалізація алкогольних напоїв і тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.Вся виявлена у ході перевірок підакцизна продукція, що перебувала у «тіньовому» обігу – вилучена.

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