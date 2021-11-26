На луцький автостанції чоловік торгував спиртним: йому «світить» до 23 тисяч штрафу

На луцький автостанції чоловік торгував спиртним: йому «світить» до 23 тисяч штрафу
Вранці, 5 жовтня, на автостанції №1 на посадковому майданчику громадянина торгував рідиною із різким запахом спирту.

Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцькради.

Порушником виявився чоловік, який в липні цього року вже притягався до адміністративної відповідальності згідно ч. 3 ст. 156 КУпАП за торгівлю алкоголем з рук на території автостанції. Суд визнав громадянина винним та наклав штраф у розмірі 10200 грн.

Тому, у зв’язку із вчиненням повторного порушення упродовж року, інспектор склав протокол вже за ч. 4 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 13600 до 23800 грн.

Справа буде передана у Луцький міськрайонний суд.

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Теги: алкоголь, сурогат, торгівля, Луцьк, автостанція
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