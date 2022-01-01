Вбивство на Північному ринку: розповіли деталі затримання 42-річного лучанина. ФОТО

Вбивство на Північному ринку: розповіли деталі затримання 42-річного лучанина. ФОТО
4 жовтня на території ринку «Північний» у Луцьку вбили чоловіка. Вбивцю затримали через 5 годин.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Через конфлікт, який раптово виник між двома чоловіками, один з них схопив ножа та наніс ним тілесне ушкодження іншому. Через кілька хвилин поранений, якому було 50 років, помер. Підозрюваний же з місця події втік.

«Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, аби знайти особу. Адже за майже 5 годин, поки фігурант переховувався, він змінив кілька місць перебування, пересувався різними способами і транспортними засобами тощо. Весь цей час оперативники виходили на його слід, тож задіяли всі сили й засоби. Близько 21 години співробітники кримінальної поліції затримали причетного: ним виявився 42-річний мешканець Луцька», - повідомив начальник ГУНП Юрій Крошко.

За цим фактом слідчі зареєстрували відомості в ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Сьогодні, 5 жовтня, йому оголошуватимуть підозру.
Вбивство на Північному ринку: розповіли деталі затримання 42-річного лучанина. ФОТО
Вбивство на Північному ринку: розповіли деталі затримання 42-річного лучанина. ФОТО


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Теги: Луцьк, Північний ринок, вбивство
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Коментарі 1
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Дивує, що в новині не вказано хоча б поверхневу причину чи мотив конфлікту-вбивстваю
Може це рекетир вимагав гроші від підприємця чи кредитор від боржника.
Може це побутовий конфлікт - на ногу наступив і не вибачився.
Звичайно, вбивати не можна, але, бодай поверхневу причину чи підозру треба вказувати.
А то новина на рівному місці без пояснення - грабіжник вбив жертву чи жертва вбила грабіжника.
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