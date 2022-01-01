Вбивство на Північному ринку: розповіли деталі затримання 42-річного лучанина. ФОТО





Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.



Через конфлікт, який раптово виник між двома чоловіками, один з них схопив ножа та наніс ним тілесне ушкодження іншому. Через кілька хвилин поранений, якому було 50 років, помер. Підозрюваний же з місця події втік.



«Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, аби знайти особу. Адже за майже 5 годин, поки фігурант переховувався, він змінив кілька місць перебування, пересувався різними способами і транспортними засобами тощо. Весь цей час оперативники виходили на його слід, тож задіяли всі сили й засоби. Близько 21 години співробітники кримінальної поліції затримали причетного: ним виявився 42-річний мешканець Луцька», - повідомив начальник ГУНП Юрій Крошко.



За цим фактом слідчі зареєстрували відомості в ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.



Сьогодні, 5 жовтня, йому оголошуватимуть підозру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 жовтня на території ринку «Північний» у Луцьку вбили чоловіка. Вбивцю затримали через 5 годин.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Через конфлікт, який раптово виник між двома чоловіками, один з них схопив ножа та наніс ним тілесне ушкодження іншому. Через кілька хвилин поранений, якому було 50 років, помер. Підозрюваний же з місця події втік.«Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, аби знайти особу. Адже за майже 5 годин, поки фігурант переховувався, він змінив кілька місць перебування, пересувався різними способами і транспортними засобами тощо. Весь цей час оперативники виходили на його слід, тож задіяли всі сили й засоби. Близько 21 години співробітники кримінальної поліції затримали причетного: ним виявився 42-річний мешканець Луцька», - повідомив начальник ГУНПЗа цим фактом слідчі зареєстрували відомості в ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.Сьогодні, 5 жовтня, йому оголошуватимуть підозру.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію