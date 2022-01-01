На Луганщині розпочалася деокупація, – Гайдай





Про це УНІАН.



"Деокупація Луганської області розпочалася. Вже декілька населених пунктів звільнені від російської армії, російських окупантів", - сказав він.



При цьому він не назвав ці населені пункти.



За словами Гайдая, окупанти розуміють, що "їх розбивають", тому вони намагаються максимально замінувати все – дороги, будівлі.



"Не біжіть попереду потяга, не намагайтесь вже збирати речі і повертатись назад. Ми скажемо, коли можна і куди саме повертатися. Треба, щоб все-таки лінію фронту десь далі посунули ЗСУ і тільки потім вже можна буде заходити в певні населені пункти", - сказав голова Луганської ОВА.



Він наголосив на необхідності розмінування території, бо, зокрема, в Кремінній окупанти розкидають міни-пелюстки, які розраховані на те, щоб калічити людей, відривати кінцівки.



Також Гайдай розповів про доставку гуманітарної допомоги Гірською міською військовою цивільною адміністрацією спільно з благодійним фондом "Янголи Спасіння" в Білогорівку.



"Вперше відвідали селище після стількох місяців війни. Зруйноване вщент, але так і не скорилося окупантам. 15 місцевих жителів, нарешті, вільно виходять на вулицю і радіють побачити своїх", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Деокупація Луганської області розпочалася, вже декілька населених пунктів звільнені від загарбників.Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, пише"Деокупація Луганської області розпочалася. Вже декілька населених пунктів звільнені від російської армії, російських окупантів", - сказав він.При цьому він не назвав ці населені пункти.За словами Гайдая, окупанти розуміють, що "їх розбивають", тому вони намагаються максимально замінувати все – дороги, будівлі."Не біжіть попереду потяга, не намагайтесь вже збирати речі і повертатись назад. Ми скажемо, коли можна і куди саме повертатися. Треба, щоб все-таки лінію фронту десь далі посунули ЗСУ і тільки потім вже можна буде заходити в певні населені пункти", - сказав голова Луганської ОВА.Він наголосив на необхідності розмінування території, бо, зокрема, в Кремінній окупанти розкидають міни-пелюстки, які розраховані на те, щоб калічити людей, відривати кінцівки.Також Гайдай розповів про доставку гуманітарної допомоги Гірською міською військовою цивільною адміністрацією спільно з благодійним фондом "Янголи Спасіння" в Білогорівку."Вперше відвідали селище після стількох місяців війни. Зруйноване вщент, але так і не скорилося окупантам. 15 місцевих жителів, нарешті, вільно виходять на вулицю і радіють побачити своїх", - додав він.

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