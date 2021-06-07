Волинянка вийшла заміж за воїна Інтернаціонального легіону оборони України

Лукас одружився з волинянкою Марією.



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"Вони були особливі, випромінювали щастя і непохитну віру в блискучу перемогу! А нас переповнювала гордість за їх відважність та ентузіазм. Це все про них, воїнів Інтернаціонального легіону оборони України, наших воїнів, і милих дівчат - воїнів", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому відділі ДРАЦС у Луцькому районі Волинської області військовослужбовець Інтернаціонального легіону оборони Україниодружився з волинянкоюПро це розповідають у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції."Вони були особливі, випромінювали щастя і непохитну віру в блискучу перемогу! А нас переповнювала гордість за їх відважність та ентузіазм. Це все про них, воїнів Інтернаціонального легіону оборони України, наших воїнів, і милих дівчат - воїнів", - йдеться у дописі.

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