Волинянка вийшла заміж за воїна Інтернаціонального легіону оборони України

Волинянка вийшла заміж за воїна Інтернаціонального легіону оборони України
У Луцькому відділі ДРАЦС у Луцькому районі Волинської області військовослужбовець Інтернаціонального легіону оборони України Лукас одружився з волинянкою Марією.

Про це розповідають у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

"Вони були особливі, випромінювали щастя і непохитну віру в блискучу перемогу! А нас переповнювала гордість за їх відважність та ентузіазм. Це все про них, воїнів Інтернаціонального легіону оборони України, наших воїнів, і милих дівчат - воїнів", - йдеться у дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Інтернаціональний легіон оборони України, Волинь, одруження, шлюб
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині очікують спалах кору: де можна вакцинуватись. АДРЕСИ
Сьогодні, 12:58
Волинь знову зустріла полеглих у війні з Росією воїнів
Сьогодні, 12:41
Волинянка вийшла заміж за воїна Інтернаціонального легіону оборони України
Сьогодні, 12:39
Польща веде переговори зі США щодо програми спільного використання ядерної зброї
Сьогодні, 12:20
На Луганщині розпочалася деокупація, – Гайдай
Сьогодні, 12:14
Схожі новини
«Магічні дати»: у лютому на Волині – весільний ажіотаж «Магічні дати»: у лютому на Волині – весільний ажіотаж
03 лютий, 12:09
На Волині неповнолітня через релігійні переконання просила у суді дозвіл на шлюб На Волині неповнолітня через релігійні переконання просила у суді дозвіл на шлюб
07 червень, 2021, 10:15
Скільки пар одружилися і розлучилися на Волині у 2020-му Скільки пар одружилися і розлучилися на Волині у 2020-му
19 листопад, 2020, 10:33
В Україні – весільний рекорд за останні 7 років В Україні – весільний рекорд за останні 7 років
10 вересень, 06:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донбасі під час танкового обстрілу загинув військовий з Волині Максим Літвінчук
Сьогодні, 13:15
 0
Отримав мікрогрант у 18 років: на Рівненщині студент відкрив власний цех з виготовлення виробів з металу. ВІДЕО
Сьогодні, 13:12
 0
На Волині очікують спалах кору: де можна вакцинуватись. АДРЕСИ
Сьогодні, 12:58
 0
Волинь знову зустріла полеглих у війні з Росією воїнів
Сьогодні, 12:41
 0
Волинянка вийшла заміж за воїна Інтернаціонального легіону оборони України
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8