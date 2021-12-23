На Волині очікують спалах кору: де можна вакцинуватись. АДРЕСИ

На Волині очікують спалах кору: де можна вакцинуватись. АДРЕСИ
Війна в Україні створює сприятливі умови для поширення кору: скупчення людей в укриттях, відсутність доступу до засобів гігієни, а також до медичних послуг, зокрема до вакцинації. Хвороба небезпечна для всіх невакцинованих людей, особливо для дітей.

Про це розповідають у МОЗ.

Кір — одне з найзаразніших захворювань, відомих у світі. Вірус кору швидко передається від хворої людини повітряно-крапельним шляхом. Він може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Підлітки та дорослі, які раніше не хворіли на кір і не були вакциновані, також є вразливими до захворювання. У дорослих і дітей до року кір зазвичай має набагато тяжчий перебіг. Невакциновані медичні працівники також наражаються на ризик захворіти.

Спалахи цього захворювання мають циклічний характер і відбуваються в Україні кожних чотири-п’ять років. Попередній спалах кору тривав у нас у 2017–2019 роках, і з огляду на те, що спалахи циклічні, новий є, на жаль, невідворотним.

«Вакцинація від кору входить до Національного календаря щеплень: її роблять в 1 рік та в 6 років. Якщо з якихось причин вас не було вакциновано у встановлений термін, можна зробити це в будь-якому віці. Потрібні дві дози з інтервалом між щепленнями не менше за 28 днів», – пояснює завідувачка Відділення загальної практики сімейної медицини №1 у Луцьку Людмила Пількевич.

Наразі вакцина проти кору є у складі комбінованої трикомпонентної вакцини КПК. Вона захищає одразу від трьох інфекцій – кору, краснухи та паротиту (так звана “свинка”).

Якщо нещеплена людина, яка не хворіла на кір, контактувала із хворим, то необхідно зробити екстрену вакцинацію впродовж перших 3-х діб після контакту. Щеплення від кору є безплатним.

Наразі на Волині є вакцина від кору – близько 2,5 тис. доз.

Про наявність вакцини можна дізнатись у свого сімейного лікаря. Вакцина є у таких медзакладах:

- КП «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги»;
- КП «Іваничівський центр первинної медико-санітарної допомоги»;
- КНП «Горохівський центр первинної медичної допомоги»;
- КНП «Камінь-Каширський центр первинної медико-санітарної допомоги»
- КНП «Локачинський центр первинної медико-санітарної допомоги»;
- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Любешівської селищної ради»;
- КНП «Центр первинної медичної допомоги Любомльської міської ради»;
- КП «Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;
- КНП «Колківський центр первинної медико-санітарної допомоги»;
- КП «Ратнівський центр первинної медичної допомоги»;
- КНП «Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги»;
- КНП «Старовижівський центр первинної медичної допомоги»;
- КНП «Турійський центр первинної медико-санітарної допомоги»;
- КНП «Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»;
- КП «Медичне об’єднання Луцької МТГ»;
- КП «Луцька міська дитяча поліклініка»;
- КНП «Підгайцівський центр первинної медико-санітарної допомоги»;
- КНП «ЦПМСД Боратинської сільської ради»;
- КНП «Ковельське МТМО»;
- КНП «Шацька районна лікарня»;
- КНП «ЦПМСД» Прилісненської СР»;
- КНП «ЦПМСД» Велимченської сільської ради об’єднаної територіальної громади;
- КП «Заболоттівський ЦПМСД»
- КНП «Затурцівська АЗМСП»;
- КНП «Литовезька АЗМСП»;
- КНП «Камінь-Каширська ЦРЛ»;
- КНП «Луцька ЦРЛ», а також у низці приватних закладів, наприклад, у клініках БіХелсі.


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Теги: спалах кору, вакцинація, варте уваги
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