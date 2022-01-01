На Донбасі під час танкового обстрілу загинув військовий з Волині Максим Літвінчук
Сьогодні, 13:15
На війні із Росією загинув житель села Солов'ї Ковельського району Максим Вікторович Літвінчук.
Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost в обласній державній адміністрації.
Як повідомила представниця Сереховичівської сільради Яна Солов'ян, військовий, 2002 року народження, загинув 3 жовтня під час танкового обстрілу у Донецькій області.
"За попередніми даними, тіло загиблого Героя орієнтовно прибуде в суботу або неділю, більш точну інформації повідомимо згодом", - написала вона у Фейсбук.
У громаді оголосили жалобу з 5 до 9 жовтня.
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Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost в обласній державній адміністрації.
Як повідомила представниця Сереховичівської сільради Яна Солов'ян, військовий, 2002 року народження, загинув 3 жовтня під час танкового обстрілу у Донецькій області.
"За попередніми даними, тіло загиблого Героя орієнтовно прибуде в суботу або неділю, більш точну інформації повідомимо згодом", - написала вона у Фейсбук.
У громаді оголосили жалобу з 5 до 9 жовтня.
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