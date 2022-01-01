На Донбасі під час танкового обстрілу загинув військовий з Волині Максим Літвінчук

Максим Вікторович Літвінчук.



Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost в обласній державній адміністрації.



Як повідомила представниця Сереховичівської сільради Яна Солов'ян, військовий, 2002 року народження, загинув 3 жовтня під час танкового обстрілу у Донецькій області.



"За попередніми даними, тіло загиблого Героя орієнтовно прибуде в суботу або неділю, більш точну інформації повідомимо згодом", - написала вона у Фейсбук.



У громаді оголосили жалобу з 5 до 9 жовтня.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні із Росією загинув житель села Солов'ї Ковельського районуЦе підтвердилив обласній державній адміністрації.Як повідомила представниця Сереховичівської сільради, військовий, 2002 року народження, загинув 3 жовтня під час танкового обстрілу у Донецькій області."За попередніми даними, тіло загиблого Героя орієнтовно прибуде в суботу або неділю, більш точну інформації повідомимо згодом", - написала вона у Фейсбук.У громаді оголосили жалобу з 5 до 9 жовтня.

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