Перші російські мобілізовані почали здаватися в полон в Україні





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26-річний росіянин Михайло Куликов з Орська був відправлений на фронт в Україну через п’ять днів після отримання повістки. Проте ще перебуваючи на території Росії, зателефонував на «гарячу лінію» проекту «Хочу жити» та отримав інструкції, як правильно та безпечно здатися в полон українцям.



"Сподіваємося, що його приклад наслідують тисячі російських окупантів, які не хочуть вмирати на війні проти України!", - наголошують у штабі з питань поводження з військовополоненими.



Україна запустила Єдиний центр та цілодобову гарячу лінію для звернень російських військових та їхніх родин. Для отримання інформації про те, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цими номерами: +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.

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