Через «Ягодин» волинянин намагався вивезти в Польщу 2600 пачок цигарок

Партію тютюнових виробів, які волинянин намагався незаконно перемістити до Польщі, виявили прикордонники Волинського загону.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.46-річний чоловік слідував за кордон через пункт пропуску «Ягодин» вантажним автомобілем «Даф». Під час перевірки у транспортному засобі оглядова група виявила сховки з куривом. Цигарками водій ретельно запакував відсік для двигуна та глушник. Крім того, тютюнові вироби були приховані й під декоративною обшивкою кабіни.Усього зі сховків оглядовики дістали більш ніж 2600 пачок цигарок різних торговельних марок. Контрабандне куриво та вантажний тягач вилучили співробітники митниці. Вартість цигарок – майже 160 тисяч гривень, тягач оцінили у понад 300 тисяч гривень.