Через «Ягодин» волинянин намагався вивезти в Польщу 2600 пачок цигарок

Через «Ягодин» волинянин намагався вивезти в Польщу 2600 пачок цигарок
Партію тютюнових виробів, які волинянин намагався незаконно перемістити до Польщі, виявили прикордонники Волинського загону.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

46-річний чоловік слідував за кордон через пункт пропуску «Ягодин» вантажним автомобілем «Даф». Під час перевірки у транспортному засобі оглядова група виявила сховки з куривом. Цигарками водій ретельно запакував відсік для двигуна та глушник. Крім того, тютюнові вироби були приховані й під декоративною обшивкою кабіни.

Усього зі сховків оглядовики дістали більш ніж 2600 пачок цигарок різних торговельних марок. Контрабандне куриво та вантажний тягач вилучили співробітники митниці. Вартість цигарок – майже 160 тисяч гривень, тягач оцінили у понад 300 тисяч гривень.
Через «Ягодин» волинянин намагався вивезти в Польщу 2600 пачок цигарок
Через «Ягодин» волинянин намагався вивезти в Польщу 2600 пачок цигарок
Через «Ягодин» волинянин намагався вивезти в Польщу 2600 пачок цигарок
Через «Ягодин» волинянин намагався вивезти в Польщу 2600 пачок цигарок


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Теги: Ягодин, прикордонники, цигарки
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