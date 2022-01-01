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Росія обстріляла Гуляйполе: загинув заступник голови громади

Росія обстріляла Гуляйполе: загинув заступник голови громади
У результаті російського ракетного удару по місту Гуляйполе у Запорізькій області загинули заступник голови місцевої громади та керівник КП «Благоустрійсервіс».

Про це у середу, 5 жовтня, повідомив у телеграмі голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Внаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе загинули Олександр Анатолійович Савицкий, заступник голови місцевої громади, та керівник КП "Благоустрійсервіс" Олександр Анатолійович Косаренко», – написав він.

Старух зазначив, що ці люди нікуди не тікали – вони до останнього були на своїх робочих місцях, «захищали та підтримували нескорене місто-герой Гуляйполе».

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Теги: Гуляйполе, обстріли, загибель, Росія
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