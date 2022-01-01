Отримав мікрогрант у 18 років: на Рівненщині студент відкрив власний цех з виготовлення виробів з металу. ВІДЕО

Отримав мікрогрант у 18 років: на Рівненщині студент відкрив власний цех з виготовлення виробів з металу. ВІДЕО
18-річний студент Віталій Мусієвич влітку 2022 року отримав мікрогрант від держави на розвиток власної справи. У Клевані, що на Рівненщині, хлопець відкрив власний цех з виготовлення виробів з металу. Отримані гроші витратив на придбання обладнання та сировини.

Про це пише Суспільне.

Віталій Мусієвич розповідає, що цікавився цією справою ще з дитинства.

"Взагалі це було моє хобі — щось конструювати, майструвати, будувати. З самого дитинства цим цікавився. До того, як податися на грант і почати свою справу, я планував цим зайнятися. Просто от зійшлись зірки та, можна сказати, що мені пощастило податися й отримати", — ділиться хлопець.

Підприємець каже, що про мікрогрант дізнався випадково, проте вирішив все ж спробувати сили, подавши заявку онлайн через портал Дія. Звідти отримав лист.

"Перший лист про те, що буде співбесіда, потім після неї мені схвалили мікрогрант. Далі 1,5 місяця я чекав кошти", — додає він.

Отримані гроші, а це 250 тисяч гривень, Віталій витратив на придбання обладнання та сировини, а приміщення цеху побудував на ділянці батька.

"Першочергово я витратив їх на зварювальні апарати, на малярне обладнання, на хороший компресор для того, щоб ми могли зробити якісне покриття, відрізні всілякі машинки, болгарки. Ще купив свердлильний станок, стрічкопильний станок, деякі кошти свої вклав", — розповідає підприємець.

Серед працівників цеху є переселенці, зокрема, Михайло Ведерко, який після повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхав з Бахмута на Рівненщину.
Отримав мікрогрант у 18 років: на Рівненщині студент відкрив власний цех з виготовлення виробів з металу. ВІДЕО

"Почали бомбити місто і ми поїхали звідти. Ми були в Пульмо, нас прийняли там люди добрі, а потім звідти вже приїхали сюди. По оголошенню знайшов Віталія, зідзвонився, домовились. Зняли будинок і живемо", — каже чоловік.

В обласному центрі зайнятості кажуть, що Рівненщина зараз лідирує за кількістю підприємців, які отримали мікрогранти. Загалом їх 134. Додають, що виплата грошей є безповоротною.

"Сплата коштів мікрогранту здійснюється сплатою податків і зборів. Тобто, ви взяли кошти та сплачуєте податки, офіційно влаштовуєте людей і таким чином повертається мікрогрант. Мікрогрант надається на суму від 50 до 150 тисяч гривень, тоді ви маєте влаштувати одну особу, до 250 тисяч — дві особи", — пояснює заступник директора обласного центру зайнятості Сергій Васильчук.
Отримав мікрогрант у 18 років: на Рівненщині студент відкрив власний цех з виготовлення виробів з металу. ВІДЕО

Подати заявку на отримання мікрогранту за цією державною програмою можна до середини грудня.


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Теги: Рівненщина, студент, цех
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