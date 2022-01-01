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Волинь знову зустріла полеглих у війні з Росією воїнів

Волинь знову зустріла полеглих у війні з Росією воїнів
Волонтери сьогодні, 5 жовтня, привезли додому тіла загиблих у війні з Росією Героїв з Волині.

Про це повідомили на сторінці організації «Автомайдан України. Луцьк», активісти якої долучилися до місії із повернення Героїв додому «На щиті».

Волонтери опублікували відео, на якому видно, як люди навколішки зустрічають воїнів у Луцьку.

«Так виглядає вдячність та повага», – йдеться у дописі.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost волонтер Андрій Ольховий розповів, що сьогодні додому повернулися двоє військових – Анатолій Гас та Юрій Герасюк.



Анатолій Гас загинув під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Берестове Донецької області 6 липня 2022 року. Завтра, 6 жовтня, відбудеться перепоховання тіла на Волині.

Юрій Герасюк помер 28 вересня 2022 року у Селидівській центральній міській лікарні м. Селидове Донецької області від отриманих поранень.

51-річний Юрій Герасюк був стрільцем-санітаром мотопіхотного взводу, виконував бойові завдання, здійснюючи заходи з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ.

Загиблий до мобілізації працював водієм у КП при Підгайцівській сільській раді.

Нагадаємо, учора, 4 жовтня, волонтерка Тетяна Потоцька привезла на Волинь тіла сімох загиблих Героїв.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглих волинян.

Дякуємо усім землякам, які належним чином зустрічають кортеж, зупинившись та вклонившись подвигу.

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Теги: загибель, війна, тіла Героїв, Сергій Кушнір, Автомайдан, Анатолій Гас, Юрій Герасюк
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