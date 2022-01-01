Волинь знову зустріла полеглих у війні з Росією воїнів

Волонтери сьогодні, 5 жовтня, привезли додому тіла загиблих у війні з Росією Героїв з Волині.Про це повідомили на сторінці організації «Автомайдан України. Луцьк», активісти якої долучилися до місії із повернення Героїв додому «На щиті».Волонтери опублікували відео, на якому видно, як люди навколішки зустрічають воїнів у Луцьку.«Так виглядає вдячність та повага», – йдеться у дописі.У коментаріволонтеррозповів, що сьогодні додому повернулися двоє військових –таАнатолій Гас загинув під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Берестове Донецької області 6 липня 2022 року. Завтра, 6 жовтня, відбудеться перепоховання тіла на Волині.Юрій Герасюк помер 28 вересня 2022 року у Селидівській центральній міській лікарні м. Селидове Донецької області від отриманих поранень.51-річний Юрій Герасюк був стрільцем-санітаром мотопіхотного взводу, виконував бойові завдання, здійснюючи заходи з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ.Загиблий до мобілізації працював водієм у КП при Підгайцівській сільській раді.Нагадаємо, учора, 4 жовтня,Колективвисловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглих волинян.Дякуємо усім землякам, які належним чином зустрічають кортеж, зупинившись та вклонившись подвигу.