«Ваш родич – у полоні»: як лучанку «розвели» шахраї. ВІДЕО

Олена Вовк втрапила на гачок шахраїв. До неї зателефонував чоловік, прикинулись захисником, який потрапив нібито в російський шпиталь окупованих територіях.



Про це розповідає



За словами жінки, брат її чоловіка повідомив, що знаходиться в госпіталі і йому терміново потрібні чималі гроші. На запитання що сталось, пообіцяв відповісти згодом. Постраждала не змогла не повірити знайомому голосу та поспішила допомогти – на продиктований шахраями номер жінка поспіхом надіслала гроші.



«Він сказав, що він (брат чоловіка - ред.) в полоні. В шпиталі, але в полоні. Біля нього медсестри й в нього – роздроблена чашечка, але можуть зробити щось гірше. Тому часу не було. Або пересилати кошти, або в нього будуть великі проблеми зі здоров'ям», – розповідає постраждала.



Скориставшись шоковим станом жінки, шахраям вдалось видурити 8 тисяч гривень.



На цьому шахраї не зупинились і в наступному дзвінку озвучили суму – непосильну для жінки. Той самий родич благав про тисячу євро.



«Це вже було зрозуміло, що це підстава, але голос був дуже-дуже схожий. Розмова була схожа. Він мене назвав на ім'я і назвав мене так, як називав брат чоловіка», – констатує лучанка.



Подробиці – у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанкавтрапила на гачок шахраїв. До неї зателефонував чоловік, прикинулись захисником, який потрапив нібито в російський шпиталь окупованих територіях.Про це розповідає Конкурент За словами жінки, брат її чоловіка повідомив, що знаходиться в госпіталі і йому терміново потрібні чималі гроші. На запитання що сталось, пообіцяв відповісти згодом. Постраждала не змогла не повірити знайомому голосу та поспішила допомогти – на продиктований шахраями номер жінка поспіхом надіслала гроші.«Він сказав, що він (брат чоловіка - ред.) в полоні. В шпиталі, але в полоні. Біля нього медсестри й в нього – роздроблена чашечка, але можуть зробити щось гірше. Тому часу не було. Або пересилати кошти, або в нього будуть великі проблеми зі здоров'ям», – розповідає постраждала.Скориставшись шоковим станом жінки, шахраям вдалось видурити 8 тисяч гривень.На цьому шахраї не зупинились і в наступному дзвінку озвучили суму – непосильну для жінки. Той самий родич благав про тисячу євро.«Це вже було зрозуміло, що це підстава, але голос був дуже-дуже схожий. Розмова була схожа. Він мене назвав на ім'я і назвав мене так, як називав брат чоловіка», – констатує лучанка.Подробиці – у сюжеті.

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