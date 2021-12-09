У луцькому парку торгували сурогатом. ФОТО

У луцькому парку торгували сурогатом. ФОТО
Працівники департаменту муніципальної варти 5 жовтня на території парку «Дубки» в районі бульвару Дружби Народів зафіксували черговий факт продажу алкоголю з рук.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці департаменту.

Порушником виявився мешканець міста Луцька, який вже не вперше притягається до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення. Чоловік при собі мав 4 пластикові пляшки рідини із різким запахом спирту.

Інспектором департаменту склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 13600 до 23800 грн.

До слова, рішенням Луцького міськрайонного суду у Волинській області вказаного громадянина цього року притягнули до адміністративної відповідальності згідно ч. 3 ст. 156 КУпАП та наклали штраф 6800 грн.
У луцькому парку торгували сурогатом. ФОТО

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Теги: алкоголь, продаж, сурогат, Луцьк
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