У луцькому парку торгували сурогатом. ФОТО





Про це повідомили на фейсбук-сторінці



Порушником виявився мешканець міста Луцька, який вже не вперше притягається до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення. Чоловік при собі мав 4 пластикові пляшки рідини із різким запахом спирту.



Інспектором департаменту склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 13600 до 23800 грн.



До слова, рішенням Луцького міськрайонного суду у Волинській області вказаного громадянина цього року притягнули до адміністративної відповідальності згідно ч. 3 ст. 156 КУпАП та наклали штраф 6800 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники департаменту муніципальної варти 5 жовтня на території парку «Дубки» в районі бульвару Дружби Народів зафіксували черговий факт продажу алкоголю з рук.Про це повідомили на фейсбук-сторінці департаменту Порушником виявився мешканець міста Луцька, який вже не вперше притягається до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення. Чоловік при собі мав 4 пластикові пляшки рідини із різким запахом спирту.Інспектором департаменту склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 13600 до 23800 грн.До слова, рішенням Луцького міськрайонного суду у Волинській області вказаного громадянина цього року притягнули до адміністративної відповідальності згідно ч. 3 ст. 156 КУпАП та наклали штраф 6800 грн.

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