Судитимуть 18-річного волинянина за зґвалтування дитини

18-річний обвинувачений у зґвалтуванні малолітньої дитини на Волині постане перед судом.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 18-річним жителем одного з сіл Луцького району зґвалтування малолітньої дівчинки (ч.4 ст. 152 КК України).За даними слідства, удень 26 травня 2022 року чоловік на шкільному подвір'ї вчинив такі дії над дитиною.Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.Згідно із санкцією ч.4 ст. 152 КК України, зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.