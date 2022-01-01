Прихована мобілізація росіян розпочалася ще в травні, – розвідка
Сьогодні, 17:20
Путін ще в травні розпочав приховану мобілізацію росіян.
Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у програмі “Орестократія” розповів, що приховану мобілізацію російська влада почала проводити після перших значних невдач своєї армії.
“Ще в травні з’явилися перші ознаки, що РФ не справляється з тими завданнями, які перед собою поставила. Швидке захоплення Києва і повна окупація України не вдалися. Тоді ж почали з’являтися перші так звані добровольці, відбулося залучення “боевого армейского резерва страны”, почали активно рекрутувати людей російські приватні військові компанії, з’явилися так звані патріотичні батальйони, набір до яких мали робити всі федеральні утворення РФ. Було багато прикладів того, що приховано проводиться мобілізація, але про це ніхто не говорив”, – зазначив представник воєнної розвідки України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у програмі “Орестократія” розповів, що приховану мобілізацію російська влада почала проводити після перших значних невдач своєї армії.
“Ще в травні з’явилися перші ознаки, що РФ не справляється з тими завданнями, які перед собою поставила. Швидке захоплення Києва і повна окупація України не вдалися. Тоді ж почали з’являтися перші так звані добровольці, відбулося залучення “боевого армейского резерва страны”, почали активно рекрутувати людей російські приватні військові компанії, з’явилися так звані патріотичні батальйони, набір до яких мали робити всі федеральні утворення РФ. Було багато прикладів того, що приховано проводиться мобілізація, але про це ніхто не говорив”, – зазначив представник воєнної розвідки України.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Перші російські мобілізовані почали здаватися в полон в Україні
Сьогодні, 14:13
Росія обстріляла Гуляйполе: загинув заступник голови громади
Сьогодні, 13:32
Волинь знову зустріла полеглих у війні з Росією воїнів
Сьогодні, 12:41
Коментарі 0
Останні новини
Волинь втратила ще двох воїнів у війні із Росією
Сьогодні, 17:56
Прихована мобілізація росіян розпочалася ще в травні, – розвідка
Сьогодні, 17:20
Чи готова Волинь до опалювального сезону
Сьогодні, 17:00
Судитимуть 18-річного волинянина за зґвалтування дитини
Сьогодні, 16:55
Медіа