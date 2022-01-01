Прихована мобілізація росіян розпочалася ще в травні, – розвідка





Представник Вадим Скібіцький у програмі “Орестократія” розповів, що приховану мобілізацію російська влада почала проводити після перших значних невдач своєї армії.



“Ще в травні з’явилися перші ознаки, що РФ не справляється з тими завданнями, які перед собою поставила. Швидке захоплення Києва і повна окупація України не вдалися. Тоді ж почали з’являтися перші так звані добровольці, відбулося залучення “боевого армейского резерва страны”, почали активно рекрутувати людей російські приватні військові компанії, з’явилися так звані патріотичні батальйони, набір до яких мали робити всі федеральні утворення РФ. Було багато прикладів того, що приховано проводиться мобілізація, але про це ніхто не говорив”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Путін ще в травні розпочав приховану мобілізацію росіян.Представник ГУР МО України у програмі “Орестократія” розповів, що приховану мобілізацію російська влада почала проводити після перших значних невдач своєї армії.“Ще в травні з’явилися перші ознаки, що РФ не справляється з тими завданнями, які перед собою поставила. Швидке захоплення Києва і повна окупація України не вдалися. Тоді ж почали з’являтися перші так звані добровольці, відбулося залучення “боевого армейского резерва страны”, почали активно рекрутувати людей російські приватні військові компанії, з’явилися так звані патріотичні батальйони, набір до яких мали робити всі федеральні утворення РФ. Було багато прикладів того, що приховано проводиться мобілізація, але про це ніхто не говорив”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

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