Волинь втратила ще двох воїнів у війні із Росією

На війні із російськими загарбниками загинули житель Прилісненської громадита Вишівської громадиІнформацію про загибель підтвердилив ОДА.4 жовтня 2022 року під час виконання військових службових обов’язків внаслідок мінометного обстрілу біля населеного пункту Новоселівка Друга Донецької області загинув 47-річний Шилак Михайло Володимирович.Народився Михайло в селі Прилісне, проживав в селі Городок. Без сина залишилися мати, без батька - син –, дочка –Сьогодні також стало відомо, що 4 жовтня в боях з російськими окупантами в Куп'янському районі Харківської області, поблизу населеного пункту Синьківка, загинув Шнайдер Юрій Володимирович, 1998 року народження, житель села Бережці Ковельського району.Військовий загинув у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання.