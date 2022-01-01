Волинь втратила ще двох воїнів у війні із Росією

Волинь втратила ще двох воїнів у війні із Росією
На війні із російськими загарбниками загинули житель Прилісненської громади Михайло Шилак та Вишівської громади Юрій Шнайдер.

Інформацію про загибель підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost в ОДА.

4 жовтня 2022 року під час виконання військових службових обов’язків внаслідок мінометного обстрілу біля населеного пункту Новоселівка Друга Донецької області загинув 47-річний Шилак Михайло Володимирович.

Народився Михайло в селі Прилісне, проживав в селі Городок. Без сина залишилися мати, без батька - син – Ростислав, дочка – Оксана.

Сьогодні також стало відомо, що 4 жовтня в боях з російськими окупантами в Куп'янському районі Харківської області, поблизу населеного пункту Синьківка, загинув Шнайдер Юрій Володимирович, 1998 року народження, житель села Бережці Ковельського району.

Військовий загинув у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання.

Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Герої не вмирають!

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Теги: загинули військові, Волинь, війна
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