Вивезли в ліс школяра і побили: на Волині судитимуть двох молодиків

Вивезли в ліс школяра і побили: на Волині судитимуть двох молодиків
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома жителями Луцького району незаконного позбавленні неповнолітнього волі та заподіянні йому легких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 125, КК України).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За даними слідства, удень 22 серпня 2022 року у селі Лемешів Луцького району двоє молодиків примусили 14-літнього хлопця залізти у багажник автомобіля, вивезли у ліс та побили.

Обох їх очікує суд.

Санкцією ч.2 ст. 146 КК України за вчинене за попередньою змовою групою осіб незаконне позбавлення волі чи викрадення людини передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вивезли в ліс, суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь втратила ще двох воїнів у війні із Росією
Сьогодні, 17:56
Вивезли в ліс школяра і побили: на Волині судитимуть двох молодиків
Сьогодні, 17:41
Прихована мобілізація росіян розпочалася ще в травні, – розвідка
Сьогодні, 17:20
Чи готова Волинь до опалювального сезону
Сьогодні, 17:00
Судитимуть 18-річного волинянина за зґвалтування дитини
Сьогодні, 16:55
Схожі новини
Судитимуть 18-річного волинянина за зґвалтування дитини Судитимуть 18-річного волинянина за зґвалтування дитини
Сьогодні, 16:55
Судитимуть волинського підприємця, який за 10 тисяч доларів переправляв чоловіків за кордон Судитимуть волинського підприємця, який за 10 тисяч доларів переправляв чоловіків за кордон
29 вересень, 13:20
Ексочільниця податкової на Волині виграла суд про поновлення на посаді Ексочільниця податкової на Волині виграла суд про поновлення на посаді
26 вересень, 15:29
Волинянин, який п`яним скоїв смертельну ДТП, втрапив за ґрати на 5 років Волинянин, який п`яним скоїв смертельну ДТП, втрапив за ґрати на 5 років
26 вересень, 11:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь втратила ще двох воїнів у війні із Росією
Сьогодні, 17:56
 0
Вивезли в ліс школяра і побили: на Волині судитимуть двох молодиків
Сьогодні, 17:41
 0
Прихована мобілізація росіян розпочалася ще в травні, – розвідка
Сьогодні, 17:20
 0
Чи готова Волинь до опалювального сезону
Сьогодні, 17:00
 0
Судитимуть 18-річного волинянина за зґвалтування дитини
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8