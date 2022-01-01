Вивезли в ліс школяра і побили: на Волині судитимуть двох молодиків
Сьогодні, 17:41
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома жителями Луцького району незаконного позбавленні неповнолітнього волі та заподіянні йому легких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 125, КК України).
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За даними слідства, удень 22 серпня 2022 року у селі Лемешів Луцького району двоє молодиків примусили 14-літнього хлопця залізти у багажник автомобіля, вивезли у ліс та побили.
Обох їх очікує суд.
Санкцією ч.2 ст. 146 КК України за вчинене за попередньою змовою групою осіб незаконне позбавлення волі чи викрадення людини передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За даними слідства, удень 22 серпня 2022 року у селі Лемешів Луцького району двоє молодиків примусили 14-літнього хлопця залізти у багажник автомобіля, вивезли у ліс та побили.
Обох їх очікує суд.
Санкцією ч.2 ст. 146 КК України за вчинене за попередньою змовою групою осіб незаконне позбавлення волі чи викрадення людини передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.
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