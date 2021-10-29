Чи готова Волинь до опалювального сезону
Сьогодні, 17:00
Комунальні заклади Волині майже на 100 % готові до початку нового опалювального сезону.
Про це розповів Суспільному керівник департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства області Андрій Пиріг.
З його слів, готуватися до складної зими, почали ще з травня. Привели до робочого стану 863 котельні, 293 кілометри теплових мереж і 62 теплових пункти, що обслуговують заклади бюджетної сфери.
"Заготовлено в області у нас по паливу 16,5 тисяч тонн вугілля, також дрова, щепа та інші відходи деревини у нас на сьогодні – понад 67 тисяч кубічних метрів", – говорить Андрій Пиріг.
Паралельно з газовими котлами в бюджетних установах Волині встановлювалися твердопаливні котли, зокрема у Ковелі та Володимирі. Станом на початок жовтня, в області 55 % закладів опалюються твердим паливом, – говорить Андрій Пиріг.
Якщо протягом трьох діб температура середньодобова буде нижчою +8 градусів, на Волині розпочнеться опалювальний сезон.
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Про це розповів Суспільному керівник департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства області Андрій Пиріг.
З його слів, готуватися до складної зими, почали ще з травня. Привели до робочого стану 863 котельні, 293 кілометри теплових мереж і 62 теплових пункти, що обслуговують заклади бюджетної сфери.
"Заготовлено в області у нас по паливу 16,5 тисяч тонн вугілля, також дрова, щепа та інші відходи деревини у нас на сьогодні – понад 67 тисяч кубічних метрів", – говорить Андрій Пиріг.
Паралельно з газовими котлами в бюджетних установах Волині встановлювалися твердопаливні котли, зокрема у Ковелі та Володимирі. Станом на початок жовтня, в області 55 % закладів опалюються твердим паливом, – говорить Андрій Пиріг.
Якщо протягом трьох діб температура середньодобова буде нижчою +8 градусів, на Волині розпочнеться опалювальний сезон.
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