Чи готова Волинь до опалювального сезону

Чи готова Волинь до опалювального сезону
Комунальні заклади Волині майже на 100 % готові до початку нового опалювального сезону.

Про це розповів Суспільному керівник департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства області Андрій Пиріг.

З його слів, готуватися до складної зими, почали ще з травня. Привели до робочого стану 863 котельні, 293 кілометри теплових мереж і 62 теплових пункти, що обслуговують заклади бюджетної сфери.

"Заготовлено в області у нас по паливу 16,5 тисяч тонн вугілля, також дрова, щепа та інші відходи деревини у нас на сьогодні – понад 67 тисяч кубічних метрів", – говорить Андрій Пиріг.

Паралельно з газовими котлами в бюджетних установах Волині встановлювалися твердопаливні котли, зокрема у Ковелі та Володимирі. Станом на початок жовтня, в області 55 % закладів опалюються твердим паливом, – говорить Андрій Пиріг.

Якщо протягом трьох діб температура середньодобова буде нижчою +8 градусів, на Волині розпочнеться опалювальний сезон.

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Теги: Волинь, опалювальний сезон
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