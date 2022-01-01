Врізався у відбійник на Рівненській: винуватця смертельної ДТП засудили на 6 років
Сьогодні, 16:28
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури Луцький міськрайонний суд визнав 27-річного жителя обласного центру Волині винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Довели, що увечері 3 січня 2018 року чоловік, керуючи автомобілем марки «OPEL OMEGA» на іноземній реєстрації, на вулиці Рівненській у Луцьку перевищив більш ніж удвічі дозволену швидкість руху, не впорався з керуванням та допустив зіткнення свого авто із бетонним відбійником шляхопроводу та металевим огородженням.
У результаті ДТП двоє пасажирів автівки загинули.
Суд призначив водію покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.
Окрім того, з нього буде стягнуто на користь потерпілих 1 мільйон 600 тисяч гривень моральної шкоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Довели, що увечері 3 січня 2018 року чоловік, керуючи автомобілем марки «OPEL OMEGA» на іноземній реєстрації, на вулиці Рівненській у Луцьку перевищив більш ніж удвічі дозволену швидкість руху, не впорався з керуванням та допустив зіткнення свого авто із бетонним відбійником шляхопроводу та металевим огородженням.
У результаті ДТП двоє пасажирів автівки загинули.
Суд призначив водію покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.
Окрім того, з нього буде стягнуто на користь потерпілих 1 мільйон 600 тисяч гривень моральної шкоди.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Врізався у відбійник на Рівненській: винуватця смертельної ДТП засудили на 6 років
Сьогодні, 16:28
У луцькому парку торгували сурогатом. ФОТО
Сьогодні, 16:16
«Ваш родич – у полоні»: як лучанку «розвели» шахраї. ВІДЕО
Сьогодні, 15:46
Поліція затримала вбивцю 22-річної патрульної в Чернівцях: через деякий час він помер. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:43
Медіа