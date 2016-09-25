Поліція затримала вбивцю 22-річної патрульної в Чернівцях: через деякий час він помер. ОНОВЛЕНО





Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.



На жаль,



"Під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу. Більше інформації надамо найближчим часом", - йдеться в повідомленні.





ОНОВЛЕНО



Згодом у поліції повідомили, що затриманий помер. Йому було 53 роки. Він був уродженцем АР Крим, зареєстрований був у Житомирській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція Чернівецької області затримала чоловіка, який 3 жовтня у Чернівцях стріляв у патрульних поліцейських.Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.На жаль, 22-річна патрульна, молодший лейтенант поліції Таїсія Татарин загинула . У її напарника - вогнепальне поранення, його госпіталізовано."Під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу. Більше інформації надамо найближчим часом", - йдеться в повідомленні.ОНОВЛЕНОЗгодом у поліції повідомили, що затриманий помер. Йому було 53 роки. Він був уродженцем АР Крим, зареєстрований був у Житомирській області.

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