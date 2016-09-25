Поліція затримала вбивцю 22-річної патрульної в Чернівцях: через деякий час він помер. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:43
Поліція Чернівецької області затримала чоловіка, який 3 жовтня у Чернівцях стріляв у патрульних поліцейських.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
На жаль, 22-річна патрульна, молодший лейтенант поліції Таїсія Татарин загинула. У її напарника - вогнепальне поранення, його госпіталізовано.
"Під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу. Більше інформації надамо найближчим часом", - йдеться в повідомленні.
ОНОВЛЕНО
Згодом у поліції повідомили, що затриманий помер. Йому було 53 роки. Він був уродженцем АР Крим, зареєстрований був у Житомирській області.
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Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
На жаль, 22-річна патрульна, молодший лейтенант поліції Таїсія Татарин загинула. У її напарника - вогнепальне поранення, його госпіталізовано.
"Під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу. Більше інформації надамо найближчим часом", - йдеться в повідомленні.
ОНОВЛЕНО
Згодом у поліції повідомили, що затриманий помер. Йому було 53 роки. Він був уродженцем АР Крим, зареєстрований був у Житомирській області.
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