У Луцьку просять допомогти встановити особу грабіжника, якого зафіксували камери відеонагляду. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Інцидент трапився учора, 4 жовтня, близько 12 години. За цим фактом слідчі Луцького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.



Чоловіка зафіксували камери відеонагляду.



Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, +380970981704, +380997690685 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зловмисник вчинив грабіж у магазині по вулиці Сенаторки Левчанівської в обласному центрі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився учора, 4 жовтня, близько 12 години. За цим фактом слідчі Луцького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.Чоловіка зафіксували камери відеонагляду.Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, +380970981704, +380997690685 або 102.

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