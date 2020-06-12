У Луцьку просять допомогти встановити особу грабіжника, якого зафіксували камери відеонагляду. ФОТО

У Луцьку просять допомогти встановити особу грабіжника, якого зафіксували камери відеонагляду. ФОТО
Зловмисник вчинив грабіж у магазині по вулиці Сенаторки Левчанівської в обласному центрі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився учора, 4 жовтня, близько 12 години. За цим фактом слідчі Луцького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Чоловіка зафіксували камери відеонагляду.

Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, +380970981704, +380997690685 або 102.
У Луцьку просять допомогти встановити особу грабіжника, якого зафіксували камери відеонагляду. ФОТО

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Теги: Луцьк, грабіж, поліція
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