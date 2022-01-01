Чотири квартали Луцька залишилися без гарячої води

Чотири квартали Луцька залишилися без гарячої води
У зв’язку із початком робіт із заповнення дворових та внутрішньобудинкових теплових мереж 33-го, 40-го та 55-го кварталів м. Луцька, тимчасово зупинили роботу котельні на вул. Карбишева, 2.

Про це повідомляють у ДКП «Луцьктепло» сьогодні, 5 жовтня.

Разом з тим, на просп. Молоді – поблизу ТЦ «Гостинець» – розпочалися роботи із ліквідації витоку на магістральній мережі діаметром 500 мм.

Відтак, з 08:00 ранку та на період виконання робіт послугу з постачання гарячої води тимчасово припинено для усіх споживачів котельні.

Завершення робіт та відновлення послуги – завтра о 06:00.

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Теги: Луцьк, гаряча вода, Луцьктепло
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