Чотири квартали Луцька залишилися без гарячої води





Про це



Разом з тим, на просп. Молоді – поблизу ТЦ «Гостинець» – розпочалися роботи із ліквідації витоку на магістральній мережі діаметром 500 мм.



Відтак, з 08:00 ранку та на період виконання робіт послугу з постачання гарячої води тимчасово припинено для усіх споживачів котельні.



Завершення робіт та відновлення послуги – завтра о 06:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку із початком робіт із заповнення дворових та внутрішньобудинкових теплових мереж 33-го, 40-го та 55-го кварталів м. Луцька, тимчасово зупинили роботу котельні на вул. Карбишева, 2.Про це повідомляють у ДКП «Луцьктепло» сьогодні, 5 жовтня.Разом з тим, на просп. Молоді – поблизу ТЦ «Гостинець» – розпочалися роботи із ліквідації витоку на магістральній мережі діаметром 500 мм.Відтак, з 08:00 ранку та на період виконання робіт послугу з постачання гарячої води тимчасово припинено для усіх споживачів котельні.Завершення робіт та відновлення послуги – завтра о 06:00.

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