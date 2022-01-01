Чотири квартали Луцька залишилися без гарячої води
Сьогодні, 11:04
У зв’язку із початком робіт із заповнення дворових та внутрішньобудинкових теплових мереж 33-го, 40-го та 55-го кварталів м. Луцька, тимчасово зупинили роботу котельні на вул. Карбишева, 2.
Про це повідомляють у ДКП «Луцьктепло» сьогодні, 5 жовтня.
Разом з тим, на просп. Молоді – поблизу ТЦ «Гостинець» – розпочалися роботи із ліквідації витоку на магістральній мережі діаметром 500 мм.
Відтак, з 08:00 ранку та на період виконання робіт послугу з постачання гарячої води тимчасово припинено для усіх споживачів котельні.
Завершення робіт та відновлення послуги – завтра о 06:00.
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Про це повідомляють у ДКП «Луцьктепло» сьогодні, 5 жовтня.
Разом з тим, на просп. Молоді – поблизу ТЦ «Гостинець» – розпочалися роботи із ліквідації витоку на магістральній мережі діаметром 500 мм.
Відтак, з 08:00 ранку та на період виконання робіт послугу з постачання гарячої води тимчасово припинено для усіх споживачів котельні.
Завершення робіт та відновлення послуги – завтра о 06:00.
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