В Білорусі затримали директора магазину, який відмовився обслуговувати військових РФ, назвавши їх окупантами
Сьогодні, 16:42
В Білоруському місті Барановичі затримали директора магазину автозапчастин, який відмовив у продажу товару військовослужбовцям РФ.
Про це пише Українська правда з посиланням на білоруське видання "Зеркало".
За версією провладних джерел, чоловік сказав своєму співробітнику не продавати запчастини російським військовим, назвавши їх окупантами.
Після затримання силовики звинуватили підприємця в участі "у спробах захоплення влади у 2020 році" і перерахуванні коштів на підтримку Збройних сил України.
Після оголошення президентом Росії мобілізації до Білорусі почали прибувати військові з РФ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Українська правда з посиланням на білоруське видання "Зеркало".
За версією провладних джерел, чоловік сказав своєму співробітнику не продавати запчастини російським військовим, назвавши їх окупантами.
Після затримання силовики звинуватили підприємця в участі "у спробах захоплення влади у 2020 році" і перерахуванні коштів на підтримку Збройних сил України.
Після оголошення президентом Росії мобілізації до Білорусі почали прибувати військові з РФ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
Зростання цін на курячі яйця зупинилося
Сьогодні, 17:17
В Білорусі затримали директора магазину, який відмовився обслуговувати військових РФ, назвавши їх окупантами
Сьогодні, 16:42
Прикордонники посилили оборону на випадок вторгнення з Білорусі та невизнаного Придністров’я, – Демченко
Сьогодні, 16:27
Медіа