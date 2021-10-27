Підпал Любомльського суду: жителя Миколаєва засудили до 4,5 років позбавлення волі





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.



Суд визнав 43-річного жителя Миколаєва винуватим у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисного пошкодження чужого майна шляхом вибуху, а також незаконних дій із бойовими припасами та вибуховими пристроями (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).



Зранку 15 січня 2022 року чоловік разом із 28-річним спільником, розбивши вікно у кабінеті на першому поверсі приміщення Любомльського районного суду, кинули туди вибуховий пристрій. У результаті вибуху було пошкоджено майно Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області на суму понад мільйон гривень.







Згодом з'ясувалося, що вибух у суді замовив 38-річний громадянин Литовської Республіки задля знищення матеріалів кримінального провадження про вчинення ним наркозлочинів.



Іноземцю повідомили про підозру у вчиненні цього злочину, матеріали щодо нього виділені в окреме провадження, він оголошений у розшук, як і молодший із виконавців.



Старшому із «підривників» суд призначив покарання у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителю Миколаєва, який кинув вибуховий пристрій у приміщення Любомльського районного суду, призначили покарання у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Суд визнав 43-річного жителя Миколаєва винуватим у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисного пошкодження чужого майна шляхом вибуху, а також незаконних дій із бойовими припасами та вибуховими пристроями (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).Зранку 15 січня 2022 року чоловік разом із 28-річним спільником, розбивши вікно у кабінеті на першому поверсі приміщення Любомльського районного суду, кинули туди вибуховий пристрій. У результаті вибуху було пошкоджено майно Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області на суму понад мільйон гривень. Зловмисників затримали 2 лютого 2022 року . Під час обшуку у помешканні одного з чоловіків у Миколаєві виявили корпус осколкової ручної гранати РГД-5 та уніфікований запал дистанційної дії.Згодом з'ясувалося, що вибух у суді замовив 38-річний громадянин Литовської Республіки задля знищення матеріалів кримінального провадження про вчинення ним наркозлочинів.Іноземцю повідомили про підозру у вчиненні цього злочину, матеріали щодо нього виділені в окреме провадження, він оголошений у розшук, як і молодший із виконавців.Старшому із «підривників» суд призначив покарання у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію