Підпал Любомльського суду: жителя Миколаєва засудили до 4,5 років позбавлення волі
Сьогодні, 16:10
Жителю Миколаєва, який кинув вибуховий пристрій у приміщення Любомльського районного суду, призначили покарання у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Суд визнав 43-річного жителя Миколаєва винуватим у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисного пошкодження чужого майна шляхом вибуху, а також незаконних дій із бойовими припасами та вибуховими пристроями (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).
Зранку 15 січня 2022 року чоловік разом із 28-річним спільником, розбивши вікно у кабінеті на першому поверсі приміщення Любомльського районного суду, кинули туди вибуховий пристрій. У результаті вибуху було пошкоджено майно Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області на суму понад мільйон гривень.
Зловмисників затримали 2 лютого 2022 року. Під час обшуку у помешканні одного з чоловіків у Миколаєві виявили корпус осколкової ручної гранати РГД-5 та уніфікований запал дистанційної дії.
Згодом з'ясувалося, що вибух у суді замовив 38-річний громадянин Литовської Республіки задля знищення матеріалів кримінального провадження про вчинення ним наркозлочинів.
Іноземцю повідомили про підозру у вчиненні цього злочину, матеріали щодо нього виділені в окреме провадження, він оголошений у розшук, як і молодший із виконавців.
Старшому із «підривників» суд призначив покарання у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Суд визнав 43-річного жителя Миколаєва винуватим у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисного пошкодження чужого майна шляхом вибуху, а також незаконних дій із бойовими припасами та вибуховими пристроями (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).
Зранку 15 січня 2022 року чоловік разом із 28-річним спільником, розбивши вікно у кабінеті на першому поверсі приміщення Любомльського районного суду, кинули туди вибуховий пристрій. У результаті вибуху було пошкоджено майно Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області на суму понад мільйон гривень.
Зловмисників затримали 2 лютого 2022 року. Під час обшуку у помешканні одного з чоловіків у Миколаєві виявили корпус осколкової ручної гранати РГД-5 та уніфікований запал дистанційної дії.
Згодом з'ясувалося, що вибух у суді замовив 38-річний громадянин Литовської Республіки задля знищення матеріалів кримінального провадження про вчинення ним наркозлочинів.
Іноземцю повідомили про підозру у вчиненні цього злочину, матеріали щодо нього виділені в окреме провадження, він оголошений у розшук, як і молодший із виконавців.
Старшому із «підривників» суд призначив покарання у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.
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