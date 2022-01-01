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СБУ затримала агентку РФ, яка «полювала» за місцями дислокації бойових літаків ЗСУ у Миколаєві

СБУ затримала агентку РФ, яка «полювала» за місцями дислокації бойових літаків ЗСУ у Миколаєві
Служба безпеки викрила у Миколаєві російську агентку, яка збирала розвіддані про місця базування і переміщення Сил оборони у прифронтових районах півдня України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Насамперед зловмисниця передавала інформацію щодо переміщення військової техніки ЗСУ, в тому числі про місця дислокації повітряної військової техніки на території Миколаївської області.
Також вона передавала ворогу локації стратегічно важливої критичної інфраструктури на території регіону.

Отримані відомості окупанти використовували для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Втім співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисницю на спробі передачі ворогу розвідувальної інформації. Тим самим запобігли реалізації ворожих планів щодо здійснення повітряних атак на південному напрямку.

Встановлено, що затриманою є мешканка обласного центру, яку після початку повномасштабного вторгнення завербували спецслужби РФ. У поле зору агресорів потрапила через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювала серед оточуючих.

Для комунікації з російським «куратором» використовувала анонімні месенджери, а передачу закритих даних здійснювала у вигляді електронних фото з описом місцевості.
СБУ затримала агентку РФ, яка «полювала» за місцями дислокації бойових літаків ЗСУ у Миколаєві

Під час обшуків за місцем проживання фігурантки правоохоронці виявили засоби зв’язку із доказами конспіративного листування з ворогом.
СБУ затримала агентку РФ, яка «полювала» за місцями дислокації бойових літаків ЗСУ у Миколаєві

Наразі затриманій повідомлено про підозру за вчинений нею злочин.
Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Заходи з викриття зловмисниці проводили співробітники СБУ Миколаївської області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

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Теги: Росія, Україна, війна
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