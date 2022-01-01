На Волині вночі горіли літня кухня та господарська споруда

На Волині вночі горіли літня кухня та господарська споруда
Минулої доби, 28 жовтня, волинські рятувальники ліквідували 3 пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

28 жовтня рятувальники підрозділів служби 101 області ліквідували 3 пожежі, що виникли вночі у Ковельському та Луцькому районах.

Опівночі виникла пожежа в цегляній господарській споруді в с. Жорнище Олицької громади Луцького району. За викликом о 00:26 виїхали вогнеборці місцевої пожежної охорони смт Олика та рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Ківерці. Пожежу ліквідовано о 01:50, вогонь пошкодив покрівлю і перекриття, стіни.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електричної мережі.
На Волині вночі горіли літня кухня та господарська споруда

З цієї ж причини виникла пожежа в дерев'яній літній кухні в смт Луків Турійської громади Ковельського району. Для ліквідації пожежі виїжджали рятувальники 17-ї ДПРЧ смт Турійськ, команди місцевої пожежної охорони смт Луків, сіл Перевали та Миляновичі. Пожежу вдалось ліквідувати о 00:20, вогонь частково пошкодив перекриття і покрівлю, речі.

О 23:35 виникла в підвальному приміщені котельні житлового будинку в с.Скиби Любомльської громади. Вогонь ліквідували до прибуття рятувальників.

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Теги: Волинь, рятувальники, пожежа
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